5. November 2018, 18:42 Uhr Thema des Tages Olympiastadion

Klar, dass München bei der WM 2006 in Deutschland Spielort sein würde. Nur was tun mit dem denkmalgeschützten Olympiastadion? Den Ansprüchen an ein modernes Fußballstadion genügte es nicht mehr: zu wenig Dach über dem Kopf und zu weitläufig wegen der Leichtathletikbahn. Nach langer Diskussion beschlossen Stadt und Freistaat, FC Bayern und TSV 1860 im Jahr 2000 bei einem "Stadiongipfel", das Architekturbüro von Günter Behnisch mit der Planung eines Quasi-Neubaus unter dem Zeltdach zu beauftragen. Geschätzte Kosten: 400 Millionen Mark, Projektname "Konsensmodell". Doch von Konsens war keine Rede. Denkmalschützer, Teile des Stadtrats und andere Kritiker liefen Sturm gegen den Eingriff. Ein Bürgerbegehren stand bevor. Das Münchner Forum gab dem Widerstand eine Plattform. Ende 2000 rückte das Büro Behnisch, welches das Stadion einst erbaut hatte, völlig überraschend von den eigenen Plänen ab. Das Projekt war gestorben, das Bürgerbegehren fiel aus. Es entstand die Arena in Fröttmaning. (Foto: Münchner Forum)