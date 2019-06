5. Juni 2019, 18:51 Uhr Thema des Tages OEZ

Das Olympia-Einkaufszentrum, kurz: OEZ, in Moosach ist mit knapp 130 Läden und Gastro-Betrieben auf 56 000 Quadratmetern Verkaufsfläche das zweitgrößte seiner Art in München. Und weil es nach der Eröffnung 1972 und einer Sanierung in den Neunzigerjahren etwas in die Jahre gekommen ist, will der Betreiber ECE es bis Mitte 2020 für 30 Millionen Euro umgestalten. So soll der Haupteingang an der Hanauer Straße einladender werden. Im Inneren soll es ähnlich wie im Pep gemütlicher werden. Der Komfortgedanke werde immer wichtiger, heißt es. Weil in den nächsten Jahren 50 Mietverträge auslaufen, suchen die Betreiber neue Mieter. (Simulation: OEZ)