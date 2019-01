31. Januar 2019, 18:51 Uhr Thema des Tages Mit kraftvoller Stimme durchsetzen

Von Protokoll: less

Franziska Stürz: "Mein Kurs richtet sich nur an Frauen, die ihren Auftritt verbessern und an ihrem stimmlichen, mimischen und gestischen Ausdruck arbeiten möchten. Gerade Frauen haben im Berufsleben Schwierigkeiten in der Behauptung gegenüber Männern, die sich häufig in den Vordergrund drängen. Wir stellen Personalgespräche nach, üben das Sprechen mit Mikrofon in großen Sälen und trainieren Atemtechniken. Ein überzeugender Auftritt fängt schon bei der Haltung an: Wenn man sich klein macht, ist es nicht möglich frei zu atmen, was häufig zu einer hellen Stimme führt. Wir üben also, nicht zu schnell, zu hoch oder zu emotional zu sprechen, verbunden mit Mimik und Gestik. Jede meiner Teilnehmerinnen ist individuell und bringt ihre eigenen Ängste und Erlebnisse mit. Auch darüber reden wir ganz offen."

Franziska Stürz, 46. Sie leitet den Kurs "Stimme-Auftritt-Körpersprache", hat Musikjournalismus studiert, arbeitet beim Bayerischen Rundfunk, ist Sängerin und Sprechtrainerin.