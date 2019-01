31. Januar 2019, 18:51 Uhr Thema des Tages Mehr Angebote für Männer

Von Protokoll: less

Robert Mucha: "Die VHS-Kurse besuchen deutschlandweit mehr Frauen als Männer, die Männerquote liegt bei nur 30 Prozent. Meine Aufgabe ist es, ein ausgeglichenes Verhältnis herzustellen, und das habe ich in München schon fast geschafft. Im Rahmen des Projekts "Mannomann" habe ich etwa 350 Angebote in unser Programm aufgenommen, die Männer ansprechen. Darunter zum Beispiel Rudern, Nähkurse für Männer oder Kochen für Alleinstehende. Manche haben gar nicht auf dem Schirm, was es alles gibt. Daneben halte ich theologische Vorträge, zum Beispiel zur christlichen Ess- und Fastenkultur oder zu kirchenpolitischen Themen. Dabei ist die aktive Teilnahme des Publikums erwünscht, und wir diskutieren viel. Meine Zuhörer sind ganz unterschiedlich alt, manche studieren noch, andere sind schon in Rente."

Robert Mucha, 31, ist promovierter Theologe, Referent der Direktion, Koordinator des Programms "Mannomann" und hält als Dozent Vorträge im Fachgebiet Philosophie und Religion.