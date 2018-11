5. November 2018, 18:42 Uhr Thema des Tages Europäisches Patentamt

Will die Stadt wachsen, internationaler werden? Und um welchen Preis? Um diese Fragen ging es, als in den Siebzigerjahren das neu gegründete Europäische Patentamt einen Standort suchte. In einem Auswahlverfahren setzte München sich durch. Die Zentrale sollte in unmittelbarer Nähe zum Deutschen Patentamt an der Erhardtstraße entstehen. Das Problem: Dafür mussten 24 Häuser entlang der Isar, davon einige Jugendstilgebäude, abgerissen werden. Der Protest dagegen war enorm: "Immer mehr Politiker fordern: Patentamt gehört an den Münchner Stadtrand!", titelte die Abendzeitung. Die Stadtverwaltung unter OB Hans-Jochen Vogel hielt dagegen: Dann kommt das Patentamt nicht nach München. Letztlich blieb der Protest ohne Erfolg. Das Gebäude nach Plänen des Architekturbüros Gerkan, Marg und Partner wurde gebaut und 1979 fertiggestellt. Der massive Bau mit den geknickten Flügeln prägt das Stadtbild bis heute und erinnert die Aktivisten des Münchner Forums an eine schmerzliche Niederlage. (Foto: SZ-Photo)