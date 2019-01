31. Januar 2019, 18:51 Uhr Thema des Tages Eine Schrift wie gemalt

Von Protokoll: less

Michaela Leitner: "Ich leite einen Kurs, mit dem nicht jeder direkt etwas anzufangen weiß: Handlettering. Dahinter steckt das Zeichnen von Schrift in Verbindung mit illustrativen Elementen. In den vergangenen Jahren wurde es zum Trend, der über soziale Medien wie Instagram verbreitet wurde. Man hat dabei sehr viel Freiheit und kann etliche Stifte, Federn und Pinsel verwenden. Die Techniken basieren auf einer Jahrtausende alten Schriftgeschichte. Neben ganz viel Übung bekommen meine Schüler also auch ein bisschen Theoriewissen vermittelt. Eine Kurseinheit dauert sechs Stunden, man sitzt den ganzen Sonntagnachmittag zusammen und kommt auch ins Gespräch. Meine Schüler brauchen keine speziellen Vorkenntnisse. Ich habe mich schon immer gern mit Schriften beschäftigt und finde, es ist ein beruhigendes Hobby."

Michaela Leitner, 26, hat ihre Bachelorarbeit in Kommunikationsdesign über das Handlettering geschrieben. Nun leitet sie neben ihrem Master-Studium drei Sonntagsseminare an der VHS.