23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Thema des Tages Effiziente Beleuchtung

München leuchtet - anders als bei Thomas Mann gilt dieser Satz am Straßenrand auch im Präsens, und das in jeder einzelnen Nacht. Die Stadt will daher auch bei der sogenannten "elektrischen Verkehrsinfrastruktur" noch im Sinne des Klimaschutzes nachbessern. Derzeit sind an Masten und Stromkabeln zu 70 Prozent Leuchtstofflampen und zu 30 Prozent Natriumdampfhochdrucklampen installiert, die laut Stadt als hocheffizient und außerdem insektenfreundlich gelten. In Freiham läuft ein Pilotprojekt mit LED-Lampen, die seit zwei Jahren bei Neuplanungen obligatorisch für die Außenbeleuchtung sind. Prüfen will die Stadt auch, Lampen automatisch nach Bedarf einzuschalten oder spätnachts zu dimmen.