31. Januar 2019, 18:51 Uhr Thema des Tages Begeistert von der japanischen Popkultur

Elina Mari Komoda, 27, wurde in Tokio geboren. Sie unterrichtet seit eineinhalb Jahren Japanisch an der Volkshochschule und leitet nun drei Kurse für die Grund- und Mittelstufe.

Von Protokoll: less

Elina Mari Komoda: "Meine Kurse besuchen viele Jugendliche, die von der japanischen Popkultur begeistert sind und deshalb Japanisch lernen möchten. Sie schauen die japanischen Trickfilme, die Animes, oft in Originalsprache mit Untertiteln an und haben somit eine große Motivation, Japanisch zu verstehen. Es kommen aber auch Leute, die eine Japan-Reise geplant oder dort Freunde haben. In meinen Kursen unterrichte ich die Sprache und bringe meinen Schülern die Schriftzeichen, die Kanji-Zeichen, bei. Ich erkläre aber auch die Kultur. Wie die Deutschen sind Japaner sehr pünktlich und verantwortungsvoll. Eine traditionelle Wohnung sieht dagegen anders aus, als man es hier gewohnt ist. Anstelle von Betten schläft man auf Matten auf dem Boden, meine Schüler staunen meistens, wenn sie das hören."

