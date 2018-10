23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Thema des Tages Alternativen für Familien

Wer in der Stadt lebt, kommt meist sehr gut ohne Auto aus. Wenn junge Paare aber eine Familie gründen, schaffen sie sich häufig doch einen Wagen an, weil Großeinkäufe oder Ausflüge damit einfach bequemer zu bewerkstelligen sind. Mit dem Programm "Go! Family" wirbt die Stadt schon seit 2014 bei jungen Familien für Alternativen zum Auto. Einerseits können sie sechs Tage lang ein Kindertransportrad oder einen Kinderanhänger testen. Wollen sie diese dann kaufen, gibt es sechs Prozent Rabatt. Für die öffentlichen Verkehrsmittel gibt es testweise einen Monat lang für 29 Euro das "Münchner Kindl Ticket". Wer ab und zu ein Auto nutzen möchte, kann ein Jahr lang Mitglied beim Carsharing-Anbieter Stattauto werden - ohne Kaution, ohne Anmelde- und Grundgebühr.