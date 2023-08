Pop, Gitarrenrock und queer-feministische Haltung: "Baby Of The Bunch".

Münchens Musiksommer neigt sich dem Ende zu. Drei weitere Tage heißt es noch "Eintritt frei und Ohren auf" im Amphitheater am Olympiasee. Mit einer Mischung aus Indie, Pop, Punk und Rock geht das Theatron in die letzte Runde.

Den Anfang macht am Freitag, 18. August, von 19 Uhr an, die fünfköpfige Band Daisy Dreams. Weiter geht es mit brachialen Gitarrensounds der queer-feministisch geprägten Gruppe Baby Of The Bunch. Den Abschluss macht die Band Errorr rund um den schwedischen Musikers Leonard Kaage.

Am Samstag, 19. August, eröffnet die gerade einmal 18 Jahre junge Songwriterin Hanna Rautzenberg mit Retro-Sounds den Tag. Weiter geht es mit Deer Park Avenue. Um 20.30 Uhr spielen die beiden "Rock Sisters" Sarah und Steph das zweite Konzert des Abends.

Der letzte Tag beginnt mit lauten Gitarrenriffs des Duos Cava. Mit einer Kombination aus Punk und Garage träumen die beiden in ihrer Musik von einer besseren Welt. Kochkraft durch KMA beenden den Musiksommer mit deutschsprachigem Elektro-Punk. Ihr frisch gegründetes Genre "Neue deutsche Kelle" verpackt ernste Themen in Späße.

Theatron, Musiksommer am Olympiasee, noch bis Sonntag, 20. August, theatron.net