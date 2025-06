Internationale Acts wie Honeyglaze aus London und nationale Größen wie Romano aus Berlin teilen sich wieder mit Münchner Bands wie Sinem die vielleicht schönste Bühne der Stadt. Das liegt zum einen an der herrlich entspannten Stimmung, die schon der See hinter der Bühne samt dem kleinen Hügelpanorama im Olympiapark vermittelt. Zum anderen liegt es aber auch am Theatron selbst, das die Zuschauer auf Steinstufen sitzend mehr über- als hintereinander stapelt. 25 Jahre Theatron-Pfingstfestival wird von Samstag bis Montag am Olympiasee gefeiert.

„Wo man in den Clubs zumeist nur die ersten Zuschauerreihen von der Bühne aus sehen kann, schauen die Bands bei uns auf eine regelrechte Zuschauerwand“, sagt der Veranstalter Klaus Joelsen vom Stadtjugendamt/Jugendkulturwerk. Weil der Eintritt zudem kostenlos ist und die Besucher auch Getränke und Speisen mitbringen dürfen, lässt das Festival auch diejenigen am kulturellen Leben teilnehmen, die sich die Eintrittsgelder, die sonst verlangt werden, nicht leisten können.

Natürlich ist das nur mit städtischer Förderung möglich, betont Joelsen, der darum besorgt auf anstehende Sparmaßnahmen der Stadt blickt. Ob es das Pfingst-Theatron nämlich trotz seiner Bedeutung nächstes Jahr noch gibt, sei eben nicht sicher.

Dabei ist das Festival auch international betrachtet eine vorbildliche Veranstaltung, deren Programm schon früh von einer selbst auferlegten Frauenquote geprägt wurde. Dafür hatte sich der erste Programmverantwortliche des seit 2000 beinahe jährlich stattfindenden Pfingst-Theatrons, Thomas Lechner, eingesetzt. Auf entsprechenden Diskussionen wie die auf dem Hamburger Reeperbahn-Festival hatte er solche Quote auch mal gegen andere Veranstalter verteidigt. „Wir buchen nach Qualität und nicht nach sexueller Zugehörigkeit“, hieß es da noch.

Internationale Gäste: „Honeyglaze“ aus London spielen am Montag um 21 Uhr. (Foto: Kalpesh Lathigra)

Doch das Pfingst-Theatron war nicht nur weiblicher und queerer als andere Festivals. Es wurde bald auch diverser. Dazu sagt Lechner: „Ich habe immer versucht, mit Kultur auf gesellschaftliche Ereignisse zu reagieren. Das heißt ab 2015, 2016, wo wir so viele geflüchtete Menschen in der Stadt hatten, habe ich zum Beispiel angefangen, Musik aus anderen Kontinenten zu buchen. Damit wollte ich das Nebeneinander in ein Miteinander verwandeln, indem ich die verschiedenen Publika mische.“

Solches Miteinander im Theatron baut in der Tat Ausgrenzungen ab. Menschen mit Behinderung feiern hier mit Menschen, denen man zuindest keine Behinderung ansieht. Ältere Menschen tanzen ebenso vor der Bühne wie die jugendlichen Fans. Und Kinder erleben das Festival als einen Abenteuerspielplatz. Das derart gemischte Publikum nennt Joelsen „das beste Publikum der Welt“. Immerhin habe er früher selbst Konzerte im Theatron besucht. Die seien damals ebenfalls vom Jugendkulturwerk angeboten worden, allerdings vor 2000 noch auf mehrere Sonntage verteilt.

„Sexschweiß“ eröffnen den Montagnachmittag von 16 Uhr an. (Foto: Till Wollenweber)

„Damals hatten Zuschauer auch schon mal gepfiffen, wenn ihnen eine Band nicht gefiel“, erinnert sich Joelsen. Das heutige Publikum sei dagegen geduldiger und ließe sich auch mal auf Musiken ein, die ihnen nicht gleich von Anfang an zusagen, so Joelsen. Mira Mann, die seit 2019 zusammen mit Christian Kiesler das Konzertprogramm zusammenstellt, sieht den Erfolg des Festivals sogar darin begründet, dass es auch die Diversität einer Stadtgesellschaft spiegelt.

Darum lassen sie auch schon mal sehr unterschiedliche musikalische Stimmungen aufeinanderfolgen, sagt Mann: „Ich möchte, dass es ein Gefühl für Differenz gibt, für unterschiedlichen Vibe und eben für so eine Art demokratischer Koexistenz. Für dieses Gefühl von Koexistenz und freundlichem Anderssein finde ich es schön, Kontraste zu setzen“, betont Mann, die 2008 noch selbst mit ihrer damaligen Band Candeilla im Theatron aufgetreten war: „Für uns als kleine Band war das damals eine sehr große Bühne mit sehr vielen Zuschauern. Und weil das keinen Eintritt kostete, hatten die Leute mehr Geld, um unsere selbst gebastelten CDs zu kaufen“, sagt Mann.

Ganz so rosig sind Michael Krögers alias Möbel Krögers Erinnerungen nicht an seinen Auftritt mit Butterside Down: „Kaum hatten wir uns gefreut, auf dem besten Open Air der Stadt zu spielen, hat es auch schon zwei Wochen lang nur geregnet. Immerhin, als wir dann am Nachmittag das Festival eröffneten, hatte es nicht geregnet. Stattdessen war es so heiß, dass alle zu den Badeseen geflüchtet waren und die wenigen Zuschauer, die trotz der brütenden Hitze kamen, versteckten sich in den wenigen schattigen Plätzen seitlich des Theatrons. Also spielten wir vor einer fast leeren Treppe.“

Ein Wiedersehen am Samstag: die Rapperin Ebow ist in München aufgewachsen. Sie spielt von 21 Uhr an. (Foto: Nikolas-Petros Androbik)

Trotzdem stimmt auch er der Einschätzung von Claudia Kaiser zu, die mit ihrer Band Die Moulinettes 2000 auf dem ersten Pfingsttheatron gespielt hatte. Sie sagt: „Das Tolle am Theatron ist die Mischung aus bekannten Acts, aufstrebenden Indie-Bands und ganz neuen Talenten, darunter eben viele lokale Bands. Gerade als Anfänger-Band ist es nicht einfach, an Gigs zu kommen, erst recht nicht in so einem großen Rahmen mit so viel Publikum. Schön ist auch, dass das Booking nicht „gefällig“ ist. Es werden keine Bands ausgesucht, weil sie einem möglichst breiten Publikum gefallen, sondern weil sie musikalisch interessant sind.“

Zum Jubiläum gibt es am Samstag ein Wiedersehen mit der in München aufgewachsenen Rapperin Ebow. „Sie textet politisch korrekt und grammatisch unkorrekt über Frauenverachtung in ihrer Szene und Fremdenverachtung in ihrem Land“, hat die Zeit die Tochter kurdischer Migranten einmal beschrieben, die längst schon zu den wichtigsten Stimmen im deutschen Rap zählt. Preisgekrönte Jazzer wie Maximilian Hirning, Basti Pfeifer und Dominik Scholz spüren am Montagnachmittag mit der Sängerin Claudia Röhrle als Sexschweiss dem Punk nach, derweil der Berliner Finn Rondorf den Sonntag mit lyrischeren Klängen beschließt.

Theatron-Pfingstfestival, Samstag, 7., bis Montag, 9. Juni, täglich ab 16 Uhr, Programm unter www.theatron-pfingstfestival.de