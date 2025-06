Sie sei komplett hemmungslos aufgewachsen, behauptete sie. Ihr Vater starb früh, die Mutter kümmerte sich nicht. „Wir waren höhere Tiere, schreckliche wilde Tiere“, erinnerte sich Marguerite Duras an ihre Kindheit in Vietnam (damals Französisch-Indochina). Für ihre schonungslos ehrlichen Texte wurde die 1996 verstorbene Schriftstellerin, Dramatikerin und Regisseurin bekannt, das Theatiner Kino in München widmet ihr eine Filmreihe.

Los geht es am 6. Juni mit „Hiroshima, mon amour“, der 1959 unter der Regie von Alain Resnais entstand und längst als Klassiker der französischen Nouvelle Vague gilt. Erzählt wird die Geschichte einer Schauspielerin (Emmanuelle Riva), die in der vom Atombombenabwurf gezeichneten Stadt Hiroshima dreht. Dort verliebt sie sich in einen Japaner – und erinnert sich an ihre Liaison mit einem deutschen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs. Marguerite Duras schrieb das Oscar-nominierte Drehbuch, es war der Beginn ihrer Filmkarriere.

In den folgenden Jahren und Jahrzehnten schrieb sie viel fürs Kino und inszenierte eigene Filme. Einen davon zeigt das Theatiner auch: „India Song“ aus dem Jahr 1975 erzählt von einer Frau (Delphine Seyrig), die als Gattin des französischen Botschafters in Indien lebt und in ausweglose Liebesgeschichten verwickelt ist. Neben einem weiteren Klassiker aus dem Jahr 1961 („Une aussi longue absence“) werden auch zwei neuere Filme gezeigt: „La douleur“ (2017) mit Mélanie Thierry und Benoît Magimel basiert auf Duras’ Buch „Der Schmerz“, während Claire Simon in ihrem 2021 entstandenen Film „Vous ne désirez que moi“ die Beziehung zwischen Marguerite Duras und ihrem sehr viel jüngeren, homosexuellen Lebensgefährten Yann Andréa nachzeichnet.

Marguerite Duras Filmreihe, Freitag, 6., bis Mittwoch, 18. Juni, Theatiner Filmkunst, Theatinerstr. 32