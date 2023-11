Von Michael Zirnstein

Schon wieder kursieren Briefe in der Münchner Theaterwelt. Diesmal allerdings sind es keine Brandbriefe wie im September, als sieben freie Bühnen den Verantwortlichen im Rathaus ihre Existenzängste offen ins Gesicht rieben. Nun geht es etwas verschwörerischer zu, und der Inhalt ist von Aufbruchsstimmung getragen. "Safe The Date" steht da, sonst nicht viel. Am 23. November sollen alle Empfänger ins GOP-Varieté an der Maximiliansstraße kommen.