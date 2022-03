Ein Intensivpaket mit Erfahrungen für alle Sinne halten die neun Produktionen aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Spanien und der Schweiz bereit, die vom 11. bis 21. März beim Theaterfestival "Kuckuck" zu sehen sind. An den drei Spielorten Stadtmuseum, Evangelische Familienbildungsstätte Elly-Heuss-Knapp ("Elly") und Schauburg eröffnen sie schon für die Allerkleinsten unbekannte Erlebnisräume. So erforschen in "Klank" eine Figurenspielerin und eine Musikerin aus der Schweiz den Klang der Dinge: Wie klingt Stein, wie tönen Holz, Laub, Tannenzapfen oder Knäckebrot? Nach der Vorstellung geht es am 11. März um 16.45 Uhr weiter mit einer Eröffnungsfeier im Innenhof des Stadtmuseums, zu der alle Eltern mit ihren Babys und Kleinkindern eingeladen sind - kostenlos und ohne Anmeldung.

Theaterfestival Kuckuck, 11. bis 21. März, diverse Spielorte, Programm unter www.kuckuckfestival.com