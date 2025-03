Zehn Tage lang laden zehn Inszenierungen die Allerkleinsten zwischen drei Monaten und sechs Jahren ein, erste künstlerische Begegnungen zu erleben. Gestaltet von Künstlern und Künstlerinnen aus dem In- und Ausland, die Welten aus Farben, Klängen, Bewegungen und Licht entstehen lassen. Ein reichhaltig bestücktes Programm, auf das die Einsparungen der Stadt für den Kulturetat sich nicht ausgewirkt haben. Noch nicht, muss man hinzufügen, denn was die Zukunft bringt, wird sich erst noch erweisen.

Weil die Vorstellungen in den vier Spielstätten Schauburg, HochX, Evangelische Familien-Bildungsstätte Elly Heuss-Knapp und Gasteig HP8 mit Rücksicht auf das Alter der Theateranfänger immer nur für kleinere Gruppen angeboten werden, die Nachfrage aber groß ist, sind viele Veranstaltungen bereits ausgebucht. Die gute Nachricht ist aber, dass aktuell mit Zusatzveranstaltungen aufgestockt wurde. Und es lohnt sich ohnehin, an den Vorstellungstagen noch einmal nachzufragen, denn erfahrungsgemäß werden gerade bei den Kleinen kurzfristig wieder Tickets frei.

Tanz trifft Farbe

Mit vollem Körpereinsatz arbeitet die Tänzerin Candela Murillo in „Farbe+“. (Foto: Tomek Dersu Aaron)

Los geht die Festivaleröffnung im Theater HochX mit einem Wunschtraum vieler kleiner und auch größerer Kinder: auf einer weißen Plane so richtig mit Farbe matschen und malen, unter vollem Körpereinsatz. In „Farbe+“ aus den Niederlanden lässt die Tänzerin Candela Murillo durch dynamische Aktion ein farbenprächtiges Kunstwerk auf weißem Papierboden entstehen.

Eine musikalische Reise mit Farben auf Papier unternimmt auch „Spuren“ aus Österreich. Zu den Klängen von Anton Bruckner können die kleinen Zuschauer selbst die Erfahrung machen, dass jeder Ort, den wir besuchen, Spuren in uns hinterlässt. Aber auch sie selbst hinterlassen Spuren, wenn sie mit den Performern Christine Gnigler und Laura-Fee Jacob in die Fußstapfen der anderen treten, Wege bilden oder in Seen schwimmen.

Festivaleröffnung mit Farbe+, 2–5 Jahre, Sa., 15. März, 10 und 15 Uhr, So., 16. März, 11 und 15 Uhr, Mo., 17. März, 9 Uhr, Zusatzvorstellung 11.30 Uhr, HochX. Tipp: Am 16. März findet passend zum Stück ein Eltern-Kind-Workshop um 9.30 Uhr statt. Spuren, 1–4 Jahre, Fr., 21. März, 9.30, 11 und 15.30 Uhr, Evangelische Familienbildungsstätte Elly Heuss-Knapp

Bauklötze staunen

Die finnische Tänzerin Roosa Halme erweckt in „Klotz“ geometrische Formen zum Leben. (Foto: Jussi Virkkumaa)

Ein Holzklotz steckt voller Möglichkeiten. Das weiß jedes Kind, das schon Eisenbahnen, Häuser und Türme aus ihnen gebaut hat. Sie sind sowohl eine fertige als auch eine unfertige Form und bieten je nach Fantasie vielerlei Einsatzmöglichkeiten. Damit arbeitet die Tänzerin Roosa Halme von der Gruppe Ko-Koo-Mo aus Finnland, die in ihrem visuellen Puppenspiel „Klotz“ geometrische Formen zur Musik von Lalo Schifrin und Astor Piazzolla zum Leben erweckt.

Einen Ausflug ins Wunderland der Schwerkraft unternehmen Melanie Florschütz und Michael Döhnert mit „Rawums (:)“. Auf clowneske Weise probiert das Berliner Duo Möglichkeiten des Fallens und Fliegens aus. Und erfährt: Auch wenn ein Ei fliegen möchte, darf es doch nicht fallen, denn es ist zerbrechlich. Es gibt also Gesetzmäßigkeiten: Eine Feder schwebt, ein Sack plumpst hinunter, aber können ein Haus, ein Stuhl, ein Mensch fliegen? Mit Bildern und Worten erzählen Florschütz und Döhnert in ihrem schon 2008 mit dem Kindertheaterpreis „Ikarus“ ausgezeichneten Stück, das nichts von seiner Frische verloren hat, von dem Unterschied zwischen Leichtigkeit und Schwere.

Klotz, ab 3 Jahren, Sa., 22. März, 15 Uhr und So., 23. März, 10.30 Uhr; Zusatzvorstellung ab 2 Jahren, Sa., 22. März, 10.30 Uhr, Gasteig HP8; Rawums (:), ab 2 Jahren, Mi., 19. März, 15 Uhr, Do., 20. März, 10 und 15 Uhr

Techno für Babys

Raus auf den Dancefloor geht es in „Untz Baby Untz“ schon für die Allerkleinsten. (Foto: AdeY)

Choreografiert von My Grönholdt erforscht „Untz Baby Untz“ der dänisch-schwedischen Kompanie Myka das faszinierende Potenzial einer Clubnacht und zeigt, wie durch das kollektive Erleben Gemeinschaft entsteht. Eine Hommage an das Wilde, Verrückte und die Glücksgefühle, die entstehen, wenn Beats, verfeinert mit rauchenden und pulsierenden Spezialeffekten, in eine interaktive Techno-Tanz-Performance für Babys und Kleinkinder einfließen. Das farbenfrohe Bühnenbild und glitzernde Kostüme animieren zum Mitmachen und wecken die Neugier der jungen Stars auf dem Dancefloor. Die Performance ist zugeschnitten auf zwei Altersgruppen, einmal für Babys ab sechs Monaten, zum anderen für Kinder von 3 bis 6 Jahren, bei der Anmeldung sollte man deshalb unbedingt auf die passende Vorstellung achten.

Untz Baby Untz, Sa., 22. März, 10 und 15 Uhr, Zusatzvorstellung 11.30 Uhr, So., 23. März, 11 und 14.30, 16 Uhr; Mo., 24. März 10 Uhr, Schauburg

Aneinandergeklebt

Wie klingt eine Welt im Wasser, wie an der Luft? Das erforscht die Schauburg-Eigenproduktion „Viva Wasser“. (Foto: Nanni Schiffl-Deiler)

In der Performance „Scoooootch!“ nutzen die drei kanadisch-französischen Rockmusikerinnen Anne Fréches, Marion Le Guével und Audrey Robin Klebeband – nicht um sich irgendwo auf der Straße festzutackern, sondern um sich ein neues Zuhause zu bauen: Sie rollen es endlos ab, ziehen grafische Linien und zeichnen Räume vor den erstaunten Augen des Publikums. Das faszinierende Material wird gespannt, abgerissen, gedreht, neu verklebt, verwandelt sich, verbindet die drei Menschen miteinander und mit ihrer Umwelt.

Ein nicht minder faszinierendes Material, oder besser Element, ist Wasser. Vom Wasser an die Luft führt schließlich der Weg des Lebens aller Säugetiere. Wie klingt eine Welt im Wasser – und wie an der Luft? Wie reagieren die jungen Ohren auf die Klänge der beiden Umgebungen, die zu Rhythmen und Gesang werden? Vor den Augen des jungen Publikums entfalten Anh Kiet Le und Lucia Schierenbeck in der ausschließlich für Krabbelkinder gedachten Eigenproduktion der Schauburg „Viva Wasser“ Stück für Stück die Welt der Bewegung. Und sorry: Ältere Geschwisterkinder müssen draußen bleiben!

Scoooootch!, ab 3 Jahren, Fr., 14. März, 15 Uhr, Sa., 15. März, 14.30 und 16 Uhr, So., 16. März, 11 Uhr, Zusatzvorstellung 9.30 Uhr, Schauburg, Große Burg; Viva Wasser, ab 5 Monaten, Sa., 15. März, 10 und 11.30 Uhr, Mo., 17. März, 10 Uhr, Di., 18. März, 15 Uhr, Fr., 21. März, 10 Uhr, Schauburg, Kleine Burg