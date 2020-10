Best of Freie Szene

Von Christiane Lutz

Nun also kommt der Großteil des "Rodeo"-Festivals, das bereits im Sommer einen Anlauf mit ein paar Vorstellungen nahm. Zwischen 17. Oktober und 1. November sind an vielen Spielorten - dabei etwa das Pepper in Neuperlach, das Utopia und die Galerie Kullukcu Gregorian - Produktionen der Freien Theaterszene der Stadt zu sehen. Etwa das beeindruckende Stück "Out of Area", bei dem sich ein Afghane und ein ehemaliger Bundeswehrsoldat (beide echt) auf der Bühne begegnen. Zu sehen ist auch die Performance "Gegensätze / gegen Sätze", die sich kritisch mit dem erfolgreichen Stück "Geächtet" von Ayad Akhtar beschäftigt, sowie Caitlin van der Maas' "Der Stille Dirigent". An mehreren Abenden finden außerdem Lesungen und Gesprächsrunden statt.

Rodeo, Sa., 17. Okt., bis So., 1. Nov., verschiedene Orte, Infos unter rodeomuenchen.de