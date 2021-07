Von Egbert Tholl, Wasserburg

Da taucht Hilmar Henjes auf, wie aus dem Nichts, und singt. "Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder zerronnen." Ist eigentlich von Trettmann, aber jetzt von Henjes, mit der Band von Georg Karger dazu. Die fünfköpfige Combo, die in praktisch jedem Stil zu Hause ist, sitzt im Zirkuszelt. Dort sitzen auch die Zuschauer, die Wände sind hochgerollt, draußen wird Theater gespielt, vor ungefähr so vielen Zuschauern wie derzeit im Münchner Residenztheater. Man muss sich nur etwas einfallen lassen. Drinnen werden auch die Mitglieder der Familie Frank auftreten, die zusammen den Zirkus Boldini führen, der die vergangenen eineinhalb Corona-Jahre vor allem mit Unterrichten überlebt hat. Jetzt machen sie beim Theater mit.

Uwe Bertram, Leiter des Theaters Wasserburg, war mal wieder sehr findig und entdeckte die ehemalige Essigfabrik am Rande der Altstadt. Ein großartiges Areal, das eh schon genutzt wird vom Kunstverein AK68, der hier vor allem Graffiti-Künstlern Raum gibt. Die malten nun gleich das Bühnenbild, prächtige Nashörner auf Lagerhallenrolltoren, denn um Nashörner geht es hier, um die von Eugène Ionesco, uraufgeführt 1959.

Mülltonnenballett zu Musik

Wenn die Welt absurd wird, erhält das absurde Theater eine Wahrheit. Hier sitzen erst einmal zwei "Übriggebliebene", gespielt von Susan Hecker und Carsten Klemm. Bei Ionesco sind sie die beiden Freunde, die das Stück eröffnen, hier sind sie schon weiter in ihrer disparaten Haltung zur Welt, von der nicht mehr viel da ist. "Ich habe mich nie an mich gewöhnt. Ich weiß nicht, ob ich eigentlich ich bin." Das fragten sich im Lockdown auch noch andere.

Das übrige Personal wohnt in grauen Mülltonnen, nicht der einzige Moment, der an Beckett denken lässt, fährt mit diesen herum, ein aberwitzig drolliger Anblick, Mülltonnenballett zu Musik. Und im Zelt schwebt Nina Selma Frank fünf Meter über den Boden; sie ist Daisy und wie ihre turnende Verwandtschaft ein Sehnsuchtsbild der Freiheit. Wie "My Heart Will Go On", das probiert Regina Semmler, die Mülltonne wird zur Titanic.

Aber: In die fabelhafte Poesie einer zum Gesamtkunstwerk - Musik, Gesang, Theater, Zirkus, Graffiti - erhobenen Sommernacht dringt, da muss man genau aufpassen, das Böse. Ein Anflug von Horst-Wessel-Lied, der Drang zu Uniformität, das Ausmerzen des Individuums. Übrig bleiben "der letzte Mensch" und Stolpersteine, die an die erinnern, die keine Nashörner wurden.