Von Sabine Leucht

Nein, keiner muss sich das sechseinhalb Stunden lang anschauen. Es ist nur ein Angebot, das Jan Struckmeier dem Publikum macht, das auch im September, als seine debütgeförderte Produktion "Goetzin 2020" im Hoch X gezeigt wurde, zu einzelnen Slots geladen war, die sich nur in Nuancen unterschieden. Die Struktur, bestehend aus Live-Tanz und einer begehbaren 2-Kanal-Video- und 8-Kanal-Sound-Installation, haben er und sein Team auf den Film übertragen. "Goetzin 2020. Stream 2021" heißt er etwas sperrig und zeigt drei Tage lang je sechsmal hintereinander mehr oder weniger dasselbe. Man kann beliebig eintauchen oder gezielt Kapitel anschauen. Denn so ganz identisch sind die Slots doch nicht. Sie haben Titel wie "Kindheit", "Verlust der Hand", "Fehden I" oder "Fehden II" und Vorspanne, die erklären, wo man sich im Leben Goetz von Berlichingens gerade befindet. Krisensituationen, Namen und Kampforte aus dem Biopic eines Ritters ziehen allerdings viel zu schnell vorüber, als dass man sich an ihnen orientieren könnte, so wie es Struckmeier überhaupt weniger mit Fakten als mit Atmosphären hält. Fragt man ihn nach seinen Verfahren und Zielen, fallen Begriffe wie "Entwerken", "Stolpern" oder "geistiges Stottern", die er dem Werk, dem zügigen Gang und dem geschliffenen Sprechen vorzieht. So hat die Tänzerin Daniela Graça die Lebensbeichte des 82-jährigen Goetz von Berlichingen eingesprochen und das Mittelhochdeutsch mitunter gegen den Sinn und ursprünglichen Satzrhythmus phrasiert. Zusammen mit Graças portugiesischem Akzent kommt dabei eher ein Klang als ein narratives Erlebnis heraus.

Alleine vor dem Spiegel bindet sie als "Goetzin" ihr ergrauendes Haar, bevor sie unter der Zuschauertribüne auf tänzerische Tauchstation geht respektive die "Burgruine" des Ritters und ihre Einsamkeit erkundet. Wichtiger als die Frage, ob eine Frau oder ein Mann das performen sollen, war Struckmeier ein gewisses Alter. Und mehr als um den historischen Goetz scheint es ihm um Fragen der Geschichtsschreibung oder um die fragile Gemeinschaft des Chores zu gehen. Die chorische Form beschäftigt Struckmeier, seit er in seinem Theaterwissenschaftsstudium an der LMU "Die Pest 2014" mit 19 Leuten inszeniert hat. Seine Masterarbeit hat der heute 29-Jährige über die Sprechchöre Einar Schleefs geschrieben. Und auch im "Goetzin"-Stream gibt es einige davon, die auf nicht immer leicht entschlüsselbare Weise die Bauernkriege von 1525, deren Schauplätze sich Struckmeier im Rahmen eines Forschungsstipendiums erwandert hat, mit dem bäuerlichen Leben von heute verbinden, die Stadt mit dem Land und das Private mit dem Politischen. In dem Stream-Teil, den der Ablaufplan "Videocollage Bauernkrieg" nennt, bauen er selbst und seine Ko-Choreuten Annegret Liepold und Theresa Peters ihre Notenständer neben einem Acker auf, auf dem ein Mähdrescher seine Bahnen zieht. Dort, auf dem nächtlichen Odeonsplatz oder beim Tomatenschneiden im Klostergarten werden historische Texte gelesen oder Lieder angestimmt von Martin Luther, Franz Josef Degenhardt, Oskar Maria Graf oder Hans Sachs. Dass das den Charakter einer Materialsammlung behält, ist Absicht, kam es doch laut Dramaturgin Lara Schubert darauf an, "kein Stück entstehen zu lassen, sondern auf der Papierflut an Forschungsmaterial zu surfen".

Goetzin, bis 28. März, 16 Uhr, www.hochx.de