Zuhause, wo ist das eigentlich? Für jeden Menschen eine wichtige Frage, für manche sogar eine lebenswichtige: Das Mädchen Azadeh flieht vor ihrer leiblichen Familie, verlässt ihr Heimatland und kommt mit anderen Geflüchteten in einem alten Haus unter. Doch kann das eine neue Familie sein, ein neues Zuhause?

Das "Theater Grenzenlos" führt das Maskenspiel "Zuhause" in drei Gastspielen am Volkstheater auf, die Premiere ist am Donnerstag, 22. Juni. Alle Rollen sind mit jungen Geflüchteten aus unterschiedlichen Kulturen besetzt, Regie führt Viktor Schenkel.

"Zuhause", Donnerstag bis Samstag, 22. - 24. Juni, 20 Uhr, Münchner Volkstheater, Brienner Straße 50, muenchner-volkstheater.de