Zum 16. Mal wird das Festival "Radikal jung" in diesem Jahr stattfinden, vom 25. April bis zum 2. Mai, zum ersten Mal seit langem ohne Kilian Engels. Der kam zur zweiten Ausgabe hinzu und dehnte den Wahrnehmungshorizont der Werkschau junger Regie kontinuierlich ins Internationale aus. Mit der Ausgabe in diesem Jahr übernimmt seine Aufgabe in der Jury, neben C. Bernd Sucher und Christine Wahl, der versierte Dramaturg Jens Hillje, der zuletzt beim Festival die Masterclass betreute. Eingeladen sind nun zwölf Arbeiten, von denen keine aus dem nichtdeutschsprachigen Ausland kommt; der exotischste Herkunftsort ist Basel - "Wiederauferstehung der Vögel", inszeniert von Katrin Hammerl.

Das ist ein bisschen schade, zumal zum Festival eingeladen auch zwei Arbeiten sind, die eben erst an den Münchner Kammerspielen liefen, "Tanz" von Florentina Holzinger und "Die Kränkungen der Menschheit" von Anta Helena Recke. Recke ist derzeit unhinterfragter Liebling aller Jurys und reist mit ihrer intellektuell überschaubaren Installation auch zum Theatertreffen, Holzinger hat Kilian Engels 2013 für München und "Radikal jung" entdeckt. Hillje versichert bei der Pressekonferenz jedoch, man werde wieder internationaler werden, diesmal habe dafür die Zeit gefehlt. Außerdem habe man doch einen polnischen Beitrag: Ewelina Marciniak brachte den Roman "Der Boxer" von Szczepan Twardoch auf die Bühne - allerdings an einem deutschen Stadttheater (Thalia Hamburg), mit deutschen Schauspielern. Das stört Hilljes dramaturgische Volten indes nicht; weiter sei man stolz darauf, auch Theater außerhalb der großen Städte wahrgenommen zu haben und nennt als Beispiel das Staatstheater Nürnberg mit "I love you, Turkey!". Die anderen Einladungen kommen aus Bamberg, Berlin, Osnabrück und Frankfurt. Wobei, aber das sagt keiner: "Tanz" kam in Wien heraus.

Kulturreferent Anton Biebl hält eine flamboyante Rede zur Verteidigung der Demokratie mittels eines Theaters, das Stellung bezieht und Fragen stellt nach dem "eigenen Vermögen, etwas zum Besseren zu wenden". Christian Stückl springt ihm bei, erinnert an Kilian Engels' das Festival "stark prägende Arbeit" und alle miteinander freuen sich auf eine Festival-Ausgabe, die dezidiert politisch zu werden verspricht.