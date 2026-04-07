Natürlich regnet es. Und dann auch noch Sprühregen. Wie sollte es auch anders sein in einer norddeutschen Kleinstadt? Es ist dunkel im kleinen charmanten Theatersaal, durch die Lautsprecher klingen Tropfen, die auf Pflastersteine prasseln, kurz hallt Donner über die Bühne. Ein weißer Lichtkegel fällt auf Roshanak Rastgoo, die mit einem Koffer an einer Bushaltestelle steht. Natürlich kommt der nächste Bus erst in über einer Stunde.
„Und Federn Überall“ im Theater ... und so fortEinsamkeit, die nahe geht
Lesezeit: 2 Min.
Sechs Menschen treffen in einer norddeutschen Kleinstadt aufeinander und verfehlen sich dennoch. Heiko Dietz schafft im Theater… und so fort mit „Und Federn Überall“ von Nava Ebrahimi einen wundersamen Abend.
Kritik von Kari Egeling
Theater:#Me too unterm Kronleuchter
Das „Fräulein Else“-Solo feiert München-Premiere und bringt die Schauspielerin Julia Riedler und die Regisseurin Leonie Böhm an die Kammerspiele zurück.
Lesen Sie mehr zum Thema