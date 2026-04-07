Natürlich regnet es. Und dann auch noch Sprühregen. Wie sollte es auch anders sein in einer norddeutschen Kleinstadt? Es ist dunkel im kleinen charmanten Theatersaal, durch die Lautsprecher klingen Tropfen, die auf Pflastersteine prasseln, kurz hallt Donner über die Bühne. Ein weißer Lichtkegel fällt auf Roshanak Rastgoo, die mit einem Koffer an einer Bushaltestelle steht. Natürlich kommt der nächste Bus erst in über einer Stunde.