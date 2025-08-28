„Ich mecht betonen dass i mi a bissl außerhalb meiner Komfortzone befind“, sagt Honey, gespielt von Sonja Rupp, und schaut mit verschüchtertem Blick ins Publikum. Neben ihrem eigenen Schatten, der links und rechts auf den dunklen Bühnenboden fällt, findet die Schauspielerin sich heute Abend allein auf weiter Flur.

Honeys Leben ist von problematischen Beziehungen durchdrungen. Ihre Mutter blickt affektiert auf sie hinab, die eigene Tochter wiederum an ihr vorbei zur Großmutter hinauf. Die drei großen Romanzen ihres Lebens zerfielen allesamt kläglich und ihre engsten Freundinnen weigern sich, sie zu verstehen. Nun ermunterte ihr Therapeut sie, vor „verschiedenen Experten“, alias dem Publikum, einmal zu reflektieren und sinnieren.

„Honey“, ein Stück von Tove Appelgren, erzählt über siebzig Minuten von beschädigter Zwischenmenschlichkeit und der verzweifelten Suche nach Verständnis. Unter der Regie von Andreas von Studnitz übte Sonja Rupp alle neun Rollen des „bairischen Polylogs“ ein. Nun wurde das Stück trotz Kultur-Sommerlochs im Theater … und so fort uraufgeführt. Das von beigebraunen Plattenbauten und einer Pfingstkirche umrahmte freie Theater in der Hinterbärenbadstraße kann es sich nicht leisten, Sommerpause zu machen. Es braucht die Einnahmen.

Rupp lässt Gestik und Körpersprache weitgehend ungenutzt, richtet ihren Fokus stattdessen auf Stimmlage und -farbe. Spricht Honeys Mutter, so rümpft sie die Nase und redet mit hochnäsig spitzer Stimme, dem Ton der Tochter hingegen verpasst sie eine Art jugendliche Aufmüpfigkeit. Wird Honey wütend, lehnt Rupp sich auf ihrem Stuhl vor und senkt ihre Stimme zur zitternden Drohung. Ein einziges Mal nur steht sie während des Stücks von ihrem Stuhl auf, sonst behält sie von Rolle zu Rolle eine ähnliche Sitzhaltung. So lebt der Abend nahezu ausschließlich von ihrer Stimme.

Schlussendlich erkennt Honey, dass Offenheit und Verletzlichkeit den Schlüssel zu einem innigeren Verhältnis mit Mutter und Tochter bergen. Gerade in solchen Momenten, in denen sie ihre unerschütterliche Fassade überwindet, hinter der sie sich bei gefühlten Angriffen der beiden versteckt, finden Liebe und Verständnis in die Stimmen von Mutter und Tochter. Denn nur wenn Fassaden fallen, ermöglicht das ein tiefgehendes Verständnis. Mit dieser Erkenntnis verlässt auch das Publikum das Theater an diesem kühlen Spätsommerabend. Und allein deswegen freut man sich, dass das Theater ... und so fort trotz Sommerlochs geöffnet bleibt.

„Honey“ von Tove Appelgren, Vorstellungen bis 14. September, Theater … und so fort, Hinterbärenbadstraße 2