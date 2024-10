„Am Ende ist es nur Geld, das man irgendwo reinsteckt, in der Hoffnung, dass es sich vermehrt“, sagt Jens Thaler. Gemeinsam mit dem Pharmaunternehmer Friedrich Schneider sitzt der Finanzier auf hellbraunen Samtkissen in dessen Wohnzimmer und trinkt teuren Whiskey. Es geht um einen Geschäftsdeal, Friedrich steht kurz vor dem Durchbruch mit einem neuen Medikament, er braucht aber Geld.

Doch nur ums Geld geht es bei Weitem nicht in Heiko Dietz’ Uraufführung von „Dysphoria“ – eine begriffliche Anlehnung an Dysphorie, dem Gegenteil der Euphorie – am Theater … und so fort. Dietz, der nicht nur Autor des Abends ist, sondern auch Regie führt und als Jens Thaler auf der Bühne steht, lässt das Treffen der beiden Geschäftsmänner nämlich von Friedrichs Familie und der Freundin des Hauses dauernd unterbrechen und holt so einige weitere Themen in den Abend.

Da wäre etwa Anna, Friedrichs Frau. Sie spricht immer wieder von „Hoa o te ra’a“, den „Freunden der Sonne“, Maria Margarethe Brunauer lässt sie mit ihrem starren Blick für das Publikum ein Rätsel bleiben. Ihre Ehe mit dem Friedrich von Johannes Haag ist zerrüttet und toxisch. Tochter Leya (Cindy M. Rössler) fühlt sich von ihrem Vater und seiner Generation missverstanden. Und Friedrichs Sohn Nathan (Daniel Holzberg) versucht vergeblich, seinem Vater zu erklären, dass er nach einer Geschlechtsumwandlung als Frau leben möchte – doch dieser hört nicht zu.

Wer will ich sein? Wie finde ich zu mir selbst? Im Mittelpunkt der nicht ganz so perfekten Familie steht vorwiegend eines: die Suche nach Glück, Identität und dem Gefühl des Ankommens. Diese äußert sich bei den Charakteren ganz unterschiedlich. Dietz greift auch Themen wie Transgeschlechtlichkeit, Generationenkonflikte oder toxische Beziehungen auf, die zwischen den ganzen Handlungssträngen dann fast schon etwas untergehen. „Dysphoria“ übt zudem Kritik an der sogenannten „Finanzpornografie“ – dem rücksichtslosen Streben nach Profit um jeden Preis, oft auf Kosten des menschlichen Wohls.

All dies erzählt das sechsköpfige Ensemble authentisch auf der Bühne, wechselt zwischen ernsten, nachdenklichen Momenten und witzigen Augenblicken. Am Ende des spannenden, aber auch lustigen Abends verlässt man das Theater mit einem nachdenklichen, aber positiven Gefühl und den Worten des Schlussliedes: „Don't punish yourself, punish yourself“.

„Dysphoria“ von Heiko Dietz, Vorstellungen bis 3. November, Theater … und so fort, Hinterbärenbadstraße 2, undsofort.de