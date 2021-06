Von Yvonne Poppek

Am 13. Mai 1992 stürzte sich Gisela Elsner aus dem vierten Stock einer Münchner Klinik und starb. Die Schriftstellerin hinterließ ein Werk, das zu ihren Lebzeiten ebenso umstritten wie wohl einmalig war, rebellische, satirischgroteske Texte über Spießbürgerlichkeit und Lebenslügen, sie prangerte die Verhältnisse an wie auch den verdrucksten Umgang mit der NS-Vergangenheit. Elsner war Kommunistin und Feministin, wollte weder Hausfrau noch "Poesie-Mannequin" sein und parodierte weibliche Klischees, indem sie einen überzeichneten Kleopatra-Look für sich entwarf mit einer riesenhaften Perücke.

Dieser bemerkenswerten Autorin widmen die Münchner Kammerspiele nun den Abend "Der Sprung vom Elfenbeinturm". Pınar Karabulut und Mehdi Moradpour haben aus verschiedenen Texten Elsners eine Theatercollage geschaffen, die Karabulut inszeniert hat. So unterschiedliche Romane wie "Fliegeralarm", in dem Kinder in Bombentrümmern den NS-Staat imitieren, oder wie "Das Berührungsverbot", in dem eine Gruppe von Ehepaaren mit Gruppensex ihre eigene Spießigkeit vertreiben wollen, sind hier miteinander verschränkt. Die Premiere ist am Samstag, 5. Juni, im Schauspielhaus.

Zwei weitere, kleinere Premieren sind zudem am Samstag, 5. Juni, und am Dienstag, 8. Juni, in der Therese-Giehse-Halle und im Werkraum zu erleben: Junge Erwachsene haben das Stück "Alles Gold, nichts glänzt" entwickelt. Und der dritte Jahrgang der Otto-Falckenberg-Schule zeigt mit "Der große Marsch" von Wolfram Lotz seine Jahresinszenierung.

Der Sprung vom Elfenbeinturm, Premiere: Sa., 5. Juni, 19.30 Uhr, Schauspielhaus; Alles Gold, nichts glänzt, Premiere: Sa., 5. Juni, 18 Uhr, Therese-Giehse-Halle; Der große Marsch, Premiere: Di., 8. Juni, 20 Uhr, Werkraum, Telefon 23396600