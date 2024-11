Was es heißt, Abschied zu nehmen

Premiere an der Kulturbühne Spagat

Kritik von Yvonne Poppek

Nach Gemeinsamkeiten suchen – das ist nicht unbedingt die erste Überlegung im Theater mit Blick auf den Sitznachbarn. Reicht ja auch, dass man gleichzeitig da ist. Die Frage zu stellen, was einen verbindet, ist an diesem Abend jedoch ein sympathischer Türöffner. Auch das Licht nicht zu dimmen, keine feste Bühne zu haben und ab und zu jemanden etwas vorlesen zu lassen, nährt das Gefühl, irgendwie eine Gemeinschaft zu bilden. Für einen solchen Abend gibt es den wenig attraktiven Begriff „immersives Theater“, dessen ruckelnde Wirkung man manchmal auch ernst nehmen sollte. Nicht so im Theater Spagat. Dort hatte soeben warmherzig und unaufdringlich „Extrem laut und unglaublich nah“ Premiere.