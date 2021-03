Sie ist eine Burgherrin, die ihren angestammten Sitz auch schon mal verlässt, um mit mobilen Theatervorstellungen ein Publikum zu erreichen, das sonst den Weg nach Schwabing nicht findet; und im Zuge von partizipativen Projekten wie "Reisen, Rasen, Rappen" die Theaterleidenschaft auch in entlegenere Stadtteile wie das Hasenbergl bringt. Jetzt wurde der Vertrag von Intendantin Andrea Gronemeyer, die seit 2017/2018 das Programm an der Schauburg, dem städtischen Theater für junges Publikum am Elisabethplatz, verantwortet, von der Vollversammlung des Münchner Stadtrats um weitere fünf Jahre verlängert. Bis 2027 kann sie damit ihren erfolgreichen Kurs, zu dem die Diskussion brisanter Themen wie das aktuelle Spielzeitmotto "Freiheit" und die Entwicklung innovativer Formate auch für die Allerjüngsten gehören, fortsetzen.