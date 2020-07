Von Christiane Lutz

Der Regisseur Mr. Jay hat einen großen Plan: Er will das ganze Alte Testament als gigantische Show auf die Bühne bringen. Blöd nur, dass außer seinem Regieassistenten Goldberg niemand so recht auf ihn hören will. Die Proben enden im Chaos. Nicht verwunderlich, dass sich Christian Stückl für das Stück "Die Goldberg-Variationen" von George Tabori erwärmen konnte, schließlich wollte er selbst ein Bibeldrama inszenieren dieses Jahr, die Passionsspiele in Oberammergau. Wegen Corona geht das nicht. Und wegen Corona entschied Stückl dann gemeinsam mit seinem Team, am Volkstheater die Sommerpause vorzuziehen, um dann früher, also jetzt, mit einem kleinen Corona-Programm zurückzukehren, das den Sommer über gespielt wird. Fünf Produktionen sind in der Zwischenzeit entstanden, alle maximal 90 Minuten lang in kleinster Besetzung, mit Abstand. Manche finden auf der Bühne vor massiv ausgedünntem Zuschauerraum statt, andere draußen im Garten vor dem Volkstheater.

Am Freitag, 24. Juli, startet das Sommertheater um 20.30 Uhr mit eben jenen "Goldberg-Variationen", in dem Stückl übrigens auch Cengiz Görür besetzt hat, den Judas-Darsteller aus Oberammergau. Am Mittwoch, 29. Juli, hat dann "Das hässliche Universum" Premiere (Regie: Sapir Heller), am Freitag, 7. August "Der Bau" (Regie: Mirjam Loibl), "Indien" (Regie: Simon Solberg) am 14. August und "Probleme Probleme" nach Ingeborg Bachmann in der Regie von Abdullah Karaca als letzte Premiere am Mittwoch, 26. August. Neben den fünf Stücken finden im Garten auch Kinderprogramm statt, organisiert von Heinz-Josef Braun und Stefan Murr. Abends gibt es bei gutem Wetter "Dämmerschoppen", bei denen Essen und Trinken zu Musik im Garten serviert wird. Außerdem sind vier Konzerte geplant, von Impala Ray am 25. Juli, der Hochzeitskapelle am 2. August, Ami & Matthew am 10. August und von Maxi Pongratz am 11. August.

Theatersommer, Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 13. September, Volkstheater, Brienner Str. 50, Telefon 5234655, www.muenchner-volkstheater.de