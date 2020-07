Klaus Kusenberg wird in der Spielzeit 2021/2022 die Interimsintendanz am Theater Regensburg übernehmen. Wie das Haus bekannt gab, stimmte der Verwaltungsrat dieser Lösung am vergangenen Freitag einstimmig zu. Kusenberg, bislang Schauspieldirektor in Regensburg, übernimmt damit die Aufgaben von Jens Neundorff von Enzberg, der im Sommer 2021 ans Meininger Staatstheater wechselt. Durch die Zwischenlösung bleibt dem Theater mehr Zeit, die Intendantenstelle neu zu besetzen. Neundorff von Enzbergs Pläne, nach Meiningen zu gehen, waren erst im März bekannt geworden. Ende 2019 hatte er noch seinen Vertrag in Regensburg bis 2027 verlängert.