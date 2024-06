In der Haimhauserstraße in Schwabing gibt es eine zauberhafte Hafenbar. Wer sie besucht, macht einen Kurzurlaub, ungefähr an der Adriaküste. Zumindest hat es sich im vergangenen Jahr so angefühlt, als das TamS seine Sommerproduktion „Fluchtachterl in der Hafenbar“ zeigte. Da schenkte das Ensemble im Eisverkäufer-Habitus kühle Getränke aus, spielte im Hof skurrile Alltagsszenen, ließ das Publikum schließlich auf Strandstühlen auf der Bühne sitzen, ein Strohhut versank hinter den Sitzreihen wie die Sommersonne am Mittelmeer. Am Freitag, 21. Juni, hat nun die diesjährige Produktion Wunder in der Hafenbar Premiere, an einigen Tagen im Juni und Juli lässt sich dann in Schwabing ein neuer Kurztrip ohne lange Anreise buchen.

Überhaupt schwappt das Sommergefühl auf die Bühnen und spült so einiges ins Freie. So gibt es auch Theater im Kulturprogramm zur Fußball-EM im Stadion der Träume, draußen vor dem Gasteig. Dort ist die Uraufführung Global Player des Theaters des Bellevue di Monaco zu sehen. Christine Umpfenbach konzipiert das dokumentarische Stück um Flüchtlinge und Wirtschaftsakteure, Premiere ist am 4. Juli. Im Programm sind auch gut besetzte Abende, die in der Black Box zu sehen sind: Für Abseits am 27. und 28. Juni haben Friedrich Ani und Natalia Blok neue Texte geschrieben, Hans Steinbichler hat einen Kurzfilm gedreht. Das alles und einiges mehr kommt noch einmal auf die Bühne in einer „langen Nacht der Fußballdramatik“ mit dem Titel Herzschlagfinale (12.7.).

Sozusagen das Gegenteil von draußen wird es am 28. und 29. Juni im Zirka im Kreativquartier geben. Die Münchner Theatermacherin Gesche Piening baut dort sechs Panikräume auf. Jeweils in Fünfergruppen ist das Publikum in ihrem Theaterparcours Sei uns sicher unterwegs, um die eigenen Ängste, Sicherheits- und Risikowahrnehmungen zu überprüfen. Nahezu parallel startet auch Stefan Kastner eine neue Theaterunternehmung. Diesmal soll es um deutsch-französische Geschichte gehen, die Kastner als „Heinz Kaschubek im Auftrag des Arbeitsamts München“ vorträgt. Am Samstag um 16.30 Uhr ist die Uraufführung von Ich legte mich dem Publikum zu Füßen mit anschließendem Torwandschießen und EM-Achtelfinale-Schauen im Schwere Reiter.

Wen es an dem Wochenende eher nicht ausschließlich in Innenräume zieht, für den haben die Kammerspiele Launiges in petto: Am 29. Juni sind von 14 bis 22 Uhr die Falckenberg- und die Hildegardstraße gesperrt für ein Straßenfest. Die Kammerspiele kündigen ein großes Programm an aus Live-Musik, Tischtennismatches, Kostümverkauf, Blicke hinter die Kulissen, Fahrradkino, Theaterszenen und mehr.

Mit dem warmen Wetter beginnt für manche erst die Saison. Ins Amphitheater des Englischen Gartens bringt beispielsweise der Verein „Blütenring“ Commedia dell’arte, Maskenumzug, Kindertheater und Musik (22./ 23.6. sowie 29./30.6.). Am selben Ort ist im Juli jeweils von Donnerstag bis Sonntag das Münchner Sommertheater mit „Der 35. Sommer“ zu sehen, eine „musikalische Weltbetrachtung“. Am 19. Juli starten die Sommerfestspiele am Schloss Nymphenburg unter anderem mit „Sommernachtstraum“ und „Moby Dick“. Und auch in der Glyptothek gibt es wieder Theaterspiele, diesmal „Lysistrate“ (Premiere 6.7.) und „Goethes Iphigenie“ (Premiere 17.7.).