Untergangsszenarien und Fußball – es ist schon seltsam, dass diese beiden Themen so unmittelbar zusammentreffen. Vielleicht gibt es aber auch einen Zusammenhang. Gleichwohl sollte das nicht als ein Omen für die deutsche Mannschaft bei der anstehenden Fußballeuropameisterschaft gedeutet werden. Wäre ja auch Quatsch. Aber: In den Münchner Theatern ist es im Juni nun einmal so, dass hauptsächlich mit diesen beiden Themenfeldern gespielt wird.

Der Einsteig in den Theater-Fußball ist dabei prominent gestaltet: Veronica Ferres und Rufus Beck sind beim Kulturprogramm zur EM in der Fat Cat am Montag, 3. Juni, zu Gast. Der Münchner Autor Nuran David Calis hat das Stück Andi Brehme für das „Stadion der Träume“ geschrieben, das er mit Ferres und Beck in einer szenischen Lesung im kleinen Konzertsaal einrichtet.

Ebenfalls zu diesem Kulturprogramm zählen drei weitere Abende mit Fußballthematik: The Mannschaft von Kyung-Sung Lee und Hong-Do Lee, Die Elf Verschworenen von Olga Bach (beide 10. Juni) sowie Abseits – 2 theatrale Einwürfe und 1 Pasolini-Film von Hans Steinbichler mit Clemens Schick von Friedrich Ani, Natalia Blok mit einem Film nach Albert Ostermaier (27. Juni).

„The Mannschaft“ ist dabei noch Teil von etwas anderem, nämlich vom Welt/Bühne-Festival am Residenztheater. Vom 7. Juni bis zum 14. Juni sind dort internationale Autoren zu erleben. Sie alle vereint, dass das Haus sie zu verschiedenen Zeitpunkten zu Residenzen eingeladen hat. Nun kommen sie zusammen, Stimmen aus der Ukraine, Iran, Korea, Südafrika, aus Uganda und Israel und anderen Ländern. Entstehen wird ein Chor der Gegenwartsdramatik, zu hören und zu sehen in Aufführungen und Lesungen, die sicher mehr als nur von Untergang und Fußball erzählen.

Der Untergang kommt dann an den Kammerspielen wieder ins Spiel. Dort wird in der Therese-Giehse-Halle Die Verteidigung des Paradieses nach dem Roman von Thomas von Steinaecker gezeigt. Die Welt ist darin bereits untergegangen, der Protagonist Heinz lebt mit einer kleinen Gruppe Überlebender in den Alpen, bis plötzlich ein Gerücht aufkommt, dass es andernorts ein Flüchtlingslager gibt. Regisseur Gernot Grünewald entwickelt nach dieser Vorlage einen Theaterparcours mit mehreren Stationen.

Detailansicht öffnen Was ist, wenn die Welt einmal untergegangen ist? "Die Verteidigung des Paradieses" von Thomas von Steinaecker ist an den Kammerspielen die Grundlage für einen Theaterparcours. (Foto: Armin Smailovic)

Einen Tag später, am 7. Juni, gibt es eine weitere Premiere an den Kammerspielen: Very Rich Angels, ein „intergalaktisches Musical“ der Performerin, Schauspielerin, Sängerin und Autorin Madame Nielsen und des Regisseurs Christian Lollike. Beide sind in ihrer Heimat Dänemark gefeiert, Madame Nielsens Romane sind auch in Deutschland Bestseller. Zusammen konstruieren sie ein Treffen dreier Milliardäre, die einen Trip zur Erschaffung einer perfekten Welt unternehmen.

Am Münchner Volkstheater hebt Hausregisseur Philipp Arnold am 8. Juni den Roman von Joshua Groß Prana Extrem auf die Bühne. Die Handlung spielt einen Sommer lang in den österreichischen Bergen. Eine Zufallsgemeinschaft findet sich, sie erlebt eine intensive, schöne Zeit, während ihr zugleich klar ist: Diese ist nicht auf Dauer, der Untergang dessen, was man kennt, naht. Das hat freilich nichts mit Fußball zu tun. Der kommt dann später, aber ebenso geballt wie die neuen Theaterproduktionen im Juni.