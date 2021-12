Von Sabine Reithmaier, München

Manche Leute neigen dazu, es mit Geschenken zu übertreiben. Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg und Preußen beispielsweise. Die Schwester Friedrich des Großen überraschte ihre Tochter zu deren Hochzeit im Jahr 1748 mit der Einweihung eines neuen Opernhauses. Für die Nachgeborenen war es natürlich ein großes Glück, dass die Markgräfin, die ihr Dasein in dem politisch völlig bedeutungslosen Provinznest Bayreuth als gesellschaftlichen Abstieg empfand, so ein Juwel barocker Theaterarchitektur bauen ließ.

In Größe, Anspruch und Ausstattung konnte es sich seinerzeit mit den ersten Häusern Europas messen. Überhaupt: Hätte es dieses italienisch angehauchte Logentheater nicht gegeben, wäre Richard Wagner auf Bayreuth gar nicht erst aufmerksam geworden. So aber erschien ihm die provinzielle und trotzdem nicht ganz unbedeutende Residenzstadt ideal, um seine Vision eines Festspielorts zu verwirklichen und das gewünschte "unverdorbene" Publikum für seine Werke zu finden. Auch wenn er damals den von ihm gewünschten Bauplatz in der Nähe des Hofgartens nicht erhielt, heute ist der "Grüne Hügel", seinerzeit einen Kilometer von Stadtrand entfernt, ebenfalls weltberühmt.

Detailansicht öffnen Barocke Malerei mit illusionistischen Effekten, sogenannter Scheinarchitektur, erzeugt ein beeindruckendes Raumerlebnis im Markgräflichen Opernhaus. (Foto: David Laudien/Bayerisches Landesamt für Denkmalschutz)

Das Markgräfliche Opernhaus, inzwischen Unesco-Weltkulturerbe, und das 1876 eröffnete Bayreuther Festspielhaus sind nur zwei der denkmalgeschützten Theaterbauten, die in dem Bildband "Theater in Bayern" vorgestellt werden. Ein gewichtiges Buch, das Mathias Pfeil, Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, herausgegeben hat, gewichtig schon allein wegen des großen Formats und der knapp 2,5 Kilo, die das Buch wiegt. Es beeindruckt auch durch die Fülle an ausgezeichneten Fotos und klugen Texten, geschrieben von Denkmalschutzexperten. Überwältigend aber ist die Erkenntnis, die sich während der Lektüre einstellt: Bayern ist unheimlich reich an fantastischen, historischen Spielstätten.

Detailansicht öffnen Einem mondänen Welt-Bad angemessen: Das Kurtheater in Bad Kissingen, 1904 von Max Littmann entworfen. (Foto: David Laudien/Bayerisches Landesamt für Denkmalschutz)

Jedes Theater hat seine eigene, oft sehr spezielle Geschichte wie die des Stadttheaters Amberg, das seinen Platz in einer Franziskanerkirche fand. Zahlreiche Bauten entstanden im 19. Jahrhundert, als der Theaterbesuch endgültig zum bürgerlichen Selbstverständnis dazugehörte. Das Münchner Gärtnerplatztheater eröffnete 1865 als bürgerschaftliches "Actien-Volkstheater", ging aber 1868 schon wieder bankrott. Auch das "Weltbad" Kissingen strebte nach Höherem und wollte sich nicht mehr mit einem "bretternen Musentempel" begnügen. Um dem wachsenden Anspruch der Kurgäste gerecht zu werden, beauftragte die bayerische Regierung 1904 Max Littmann, neben Karl Friedrich Schinkel und Gottfried Semper einer der wichtigsten deutschen Theaterarchitekten, mit der Planung eines neuen Hauses. Ganz durchsetzen konnte sich Littmann, der auch das Münchner Prinzregententheater, die Kammerspiele und das Hofbräuhaus plante, freilich nicht. "Auf die Anlage der von uns seit Jahren bekämpften Prosceniumslogen glaubte man mit Rücksicht auf die Wünsche vieler, insbesondere auch ausländischer Kurgäste nicht verzichten zu können", schrieb er 1905 in einem Aufsatz über Amphitheater. Bisschen gesellschaftliche Unterschiede mussten eben sein.

Detailansicht öffnen Blick von der Bühne des Ingolstädter Theatersaals in den Zuschauerraum. (Foto: Michael Forstner/Landesamt für Denkmlaschutz)

Das Regensburger Theater am Bismarckplatz, angeblich errichtet nach den Vorbildern der Wiener Theaterbauten Emanuel Schikaneders, galt nach dem Münchner Hof- und Nationaltheater zeitweise zweitwichtigste Spielstätte Bayerns, nannte sich zeitweise sogar "Kgl. Nationaltheater". Doch nach dem Ende der Monarchie wurden die Hoftheater verstaatlicht. Das ehemalige Herzogtum Coburg trat 1920 dem Freistaat Bayern bei, auch weil sich dieser dazu verpflichtet hatte, für die Kosten des Coburger Landestheaters aufzukommen, berichtet Thomas Schwarzer im Beitrag über die Theaterentwicklung in Bayern.

Viele Bauten überstanden den Zweiten Weltkrieg nur schwer beschädigt, mussten aufwendig wieder hergestellt werden. In Ingolstadt, Schweinfurt oder Würzburg entschied man sich für Neubauten, oft mit spektakulären Grundrissen. Selbstverständlich fehlen im Bildband weder die Volkstheater - vorgestellt werden das Passionsspielhaus in Oberammergau oder die Ritterspiele in Kiefersfelden mit ihrer dreiteiligen barocken Drehkulissenbühne - noch die Filmtheater, unter anderem das Luna-Theater in Schwabach, das, 1913 eröffnet, bis heute durchgängig als Kino bespielt wird.

Was übrigens Markgräfin Wilhelmine und ihr großzügiges Geschenk betrifft: Der Bau des Opernhauses stürzte das kleine Markgrafentum in eine ziemliche Schuldenkrise. Wilhelmine starb auch bald. Doch ihr Haus überlebte - vermutlich auch deshalb, weil es keine Heizung besaß und daher im Gegensatz zu den meisten anderen hölzernen Opernbauten der Zeit nicht abbrannte.

Theater in Bayern. Kultur im Denkmal - Schauspiel- und Opernhäuser, Volksbühnen, Marionettentheater und Kinos, herausgegeben von Mathias Pfeil. Volk Verlag, 264 Seiten, 49,90 Euro