Wortverspielte Gedichte, frierende Mäuse und sprechende Instrumente: Verena Richters „Flamingos aus Bielefeld“ bietet einen absurden Abend im TamS-Theater. Und regt zum Nachdenken über die ganz großen Fragen an.

Von Benedikt Karl, München

Wer friert, denkt nicht lang nach: Das beweist ein Elefant, der ungeheuerlich friert. Zum Glück ist eine Maus in der Nähe. Die will ihm helfen und legt, ein bisschen nur, ihre Pfoten auf den kalten Elefantenbauch. Ihre Pfoten werden zum Sonnenaufgang, dem Elefanten wird wohlig warm, und als die Maus ihrerseits zu frieren beginnt, will er dankbar das Gleiche tun. Doch Elefantenpfoten auf dem Mäusebauch – selbst wenn nur ein bisschen – das ist keine gute Idee.