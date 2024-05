Jetzt, da sich vieles frühlingshaft zu erneuern scheint, sind die Münchner Theater gar nicht so sehr auf Neues aus. Der Mai ist, zumindest was die Premieren betrifft, ein ruhigerer Monat. Das ist eine gute Gelegenheit, sich ein paar Abenden zu widmen, für die sonst weniger Zeit bliebe. Denn immer gibt es neue Ebenen zu entdecken.

Da wäre zum Beispiel Jedermann Reloaded am 4. Mai im Prinzregententheater. Es ist ein Monolog und zugleich eine Rockversion des Stücks von Hugo von Hofmannsthal, sie existiert seit 2013. Interessant daran ist: Philipp Hochmair ist darin zu sehen, der auch in der diesjährigen Neuinszenierung von Robert Carsen in Salzburg den Jedermann spielen wird - sechs Jahre nachdem er dort sehr kurzfristig für den erkrankten Tobias Moretti einsprang.

In den Münchner Kammerspielen gibt es zwischen dem 7. und dem 16. Mai die letzten fünf Gelegenheiten, WoW - Word on Wirecard zu sehen. Bei dem Schauspiel von Anka Herbut rund um den Wirecard-Skandal führte Łukasz Twarkowski Regie. Es ist ein Spiel mit den verschiedenen Realitätsebenen, wie sie sich auch in den Filmen "Welt am Draht" von Rainer Werner Fassbinder oder "Matrix" von Lana und Lily Wachowski widerspiegeln. In die Therese-Giehse-Halle hat Fabien Lédé eine Bürowelt eingerichtet, ein hyperrealistisches Ambiente, in dem teils ebenso gespielt wird. Mittels Live-Kameras und Einspielern beginnen sich die Ebenen und Wahrnehmungen zu überlagern. Technik und Präzision sind überwältigend und so gerade wohl nur an den Kammerspielen zu sehen.

Detailansicht öffnen Der sehr aufwendige Abend "WoW - Word on Wirecard" wird in den Kammerspielen noch einmal im Mai gezeigt. (Foto: Gabriela Neeb/ Münchner Kammerspiele)

Neues an den Kammerspielen kommt am 15. Mai heraus. Dann zeigt Anna McCarthy ihre Musikperformance The Hills Have Crazy Eyes im Schauspielhaus. Die multidisziplinäre Künstlerin rechnet nach eigener Ankündigung an diesem Abend mit "Sportsgeist, Rassismus und Sexismus in den Bergen" ab. Ebenfalls am 15. Mai hat im Werkraum Totenüberlebung von Jona Spreter Premiere, eine Produktion der Falckenberg-Schule. Regie führt Paula Schlagbauer, die vor einem Jahr im Volkstheater mit einem Stück über den Skandal rund um CSU-Stadtrat Georg Schlagbauer auf sich aufmerksam machte.

Einen Tag später, am 16. Mai, kommt am Volkstheater Der zerbrochne Krug von Kleist heraus. Ein Stück wie gemacht für Regisseur Mathias Spaan, der schon in seiner großartigen Inszenierung von "8 1/2 Millionen" mit verschwimmender Wirklichkeit, Wahrnehmung und Perspektive spielte. Auch das Residenztheater setzt auf einen Klassiker: Maria Stuart. Hausregisseurin Nora Schlocker inszeniert am 17. Mai das Schiller-Drama. Worauf man sich jetzt schon freuen kann, ist die Besetzung mit Pia Händler und Lisa Stiegler. Beide Schauspielerinnen übernehmen die Rollen der Antagonistinnen Elisabeth und Maria Stuart.

Der Blick in die freie Szene führt im Mai dann unbedingt ins HochX. Hier ist am 15. und 16. die Koproduktion Geh' zur Ruh zu sehen. Thema der Performance des Kollektivs äöü: Wo früher die Kur war, ist jetzt die Erschöpfung. Vom 29. Mai bis 1. Juni gastiert zudem die Kulturbühne Spagat im HochX mit Alan - Mensch Maschine, ein Biopic um Alan Turing, für das eine eigene Theatermaschine erfunden wurde. Der Abend wurde auch zu den Bayerischen Theatertagen eingeladen.

Zuletzt gibt es noch etwas für alle Fans von Theater in der Antikensammlung, die quasi auf die Ebene des besonderen Ambientes setzen: Bis zum 18. Mai ist dort Platons Gastmahl in der Regie von Ioan C. Toma zu sehen.