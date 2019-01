18. Januar 2019, 18:55 Uhr Theater Melancholie zum Schluss

Ob Sophie von Kessel im Sommer das Residenztheater Richtung Wien verlässt, ist noch nicht klar. Jetzt ist sie erst einmal in Tschechows "Die Möwe" zu sehen - ihrer letzten großen Rolle unter der Intendanz von Martin Kušej

Von Christiane Lutz

Wollstrumpfhosen, vier, fünf Röcke unter dem fliederfarbenen Kleid, ein Po-Polster, ein Spitzenkragen, darüber ein Mantel, Schnürstiefeletten und natürlich eine Korsage, die die Luft zum Atmen auf ein bedenkliches Maß zusammenschiebt. Das ist nicht etwa eine Beschreibung einer neuen Jane-Austen-Verfilmung, sondern das neue Kostüm, in dem Sophie von Kessel jetzt am Residenztheater spielt. Sie trägt es in ihrer Rolle als Arkadina in Tschechows "Die Möwe". "Gestern auf der Probe war ich die ganze Zeit mit dem Kostüm beschäftigt", sagt die Schauspielerin, ...