Die Premiere von "Medea" in der Inszenierung von Karin Henkel am Residenztheater ist von Freitag, 21. Februar, auf Sonntag, 23. Februar, 18.30 Uhr verschoben. Grund seien diverse Erkrankungen, die bei der Produktion zusätzliche Zeit für Endproben auf der Bühne notwendig machten, teilte das Haus mit. Im Spielplan ergeben sich bereits von Donnerstag, 20. Februar, an weitere Änderungen, die im Internet unter www.residenztheater.de einzusehen sind. Wer Karten für die "Medea"-Aufführung am 23. Februar bereits gekauft hat, wird nun in der Premiere sitzen, Abonnenten werden die Inszenierung indes später sehen.

