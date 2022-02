"Alles beginnt ganz harmlos", heißt es in Roland Schimmelpfennigs Stück "Die Biene im Kopf". Dass es nicht so harmlos bleibt, zeigen (v.l.) Elisabeth Maslik, Philipp Franck und Jonathan Joèl Albrecht.

Von Michelle Rigohrt

Wieder zu spät dran. Niemand hat es geweckt, das namenlose Kind. Die Klamotten stinken. Es stinkt auch die Luft, die den Zigarettenrauch ins Kinderzimmer trägt. Die Eltern schlafen noch. Die Mutter im Bett, der Vater über dem Küchentisch - ist ja nichts Neues, genauso wenig wie die sieben Bierflaschen um ihn herum. Leer natürlich. Wenn eine dieser Flaschen 0,5 Liter hat, wie viele Liter sind das insgesamt? "Fünfzig", schreit einer der Erstklässler dem jungen Schauspieler zu, der in der Sporthalle der St.-Martin-Grundschule mit Fingergestik und grübelndem Gesicht versucht, die Rechenaufgabe zu lösen. Es ist nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass das Publikum mit den Schauspielerinnen und Schauspielern interagiert.

Das Theaterstück "Die Biene im Kopf" ist das erste Kindertheater-Stück des Schriftstellers und Dramaturgen Roland Schimmelpfennig. Es führt den Zuschauer durch den Alltag eines Kindes, das sich mithilfe seiner lebendigen Fantasie durch familiäre, schulische und soziale Schwierigkeiten kämpft. Level für Level. "Und dann hast du plötzlich Flügel", heißt es, und das Kind verwandelt sich in eine Biene. Vorbei an den alkoholisierten Eltern - nur leise, sonst schreien sie - will es so die Schule überstehen und den Fäusten gemeiner Jungs auf dem Heimweg entgehen. Wie in einem Videospiel überwindet das Kind diese Hürden. Mit diesem Theaterstück zieht das Residenztheater durch die Schulen in München und Umgebung. Den Auftakt machte ein Auftritt in der St.-Martin-Grundschule.

"Du bist unbesiegbar", lautet eine Botschaft

"Alles beginnt ganz harmlos", lautet der erste Satz des Stücks. Ort des Geschehens: das Kinderzimmer bei Sonnenaufgang. Das Kind darin bleibt namen- und geschlechtslos. Viel Identifikationspotenzial für das sehr junge Publikum. Die drei Nachwuchs-Schauspielerinnen und -Schauspieler Elisabeth Maslik, Jonathan Joél Albrecht und Philipp Franck stehen in der Mitte der Turnhalle auf einem schwarzen Podest, das sich im Laufe der Vorführung mehrmals verändert. Mal zu einer Blüte, dann zum Schulheft. Zu dritt verkörpern die Schauspieler das Kind und dessen Dialoge im Kopf. "Ich suchte nach Ergänzungen, Widersprüchen und auch Zuspruch in der Gruppe des Ensembles, das in gewisser Weise mit dem Publikum verschmilzt", so Schimmelpfennig. Der ständige Austausch zwischen den Darstellern zieht die Schülerinnen und Schüler mit. "Nach lauten Szenen ist es gut, den Kindern Zeit zu geben, die Energie auszupowern", sagt Schauspieler Albrecht, "meistens lenken wir sie dann mit der nächsten großen Sache wieder ab." Die aktive Beteiligung des Publikums ist nicht zu vermeiden, sondern wirkt gewollt. Die Kinder beantworten die Fragen - meist durch Zurufe, seltener durch Meldungen -, die sich die Schauspieler stellen, imitieren auf Knien die Flügel einer Biene und stellen sich auf die Fußspitzen, um einen besseren Blick auf das Geschehen werfen zu können.

Die meisten Kinder lassen sich fesseln durch die abwechslungsreichen Abenteuer, die Geschichte erinnert sie an die eigene Vorstellungskraft. Das Theaterstück soll aber nicht nur als Bespaßung und unterrichtsfreie Zeit dienen. Die traurige und schutzlose Situation des Protagonisten ist nicht nur für erwachsene Zuschauer, sondern auch für die Kleinen zu erkennen. Sie fühlen mit, mit dem Kind in der Geschichte, das von den vielen Streitereien der Eltern erzählt. Das Residenztheater stellt daher für alle Pädagoginnen und Pädagogen der Schulen Begleitmaterial zur Verfügung, für eine entsprechende Vor- und Nachbereitung. Zum Ende des Stücks wird jedenfalls eine wichtige Botschaft vermittelt: "Du bist unbesiegbar", sagt das Kind zu sich selbst, wenn es am Ende des Tages im Bett liegt und alle Level gemeistert hat. Dass das die wichtigste Lektion für die Schülerinnen und Schüler ist, sieht man an der Reaktion. Denn nach diesem stolzen Satz des Helden fangen die kleinen Hände in der Sporthalle der Grundschule instinktiv an zu klatschen.