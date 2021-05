Von Jennifer Georgi

Ein Shakespeare als Videospiel, verpixelte Schauspieler und "Snake" in der Fußgängerpassage? Klassisches Theater und Videospiele bilden mittlerweile ein nicht selten anzutreffendes Duett. Dass sich Gaming und Bühnenkunst sogar sehr gut vereinigen lassen, zeigen beispielsweise die immersiv spielbaren Theaterstücke der Gruppe Machina eX, die für ihre Produktion wie "15'000 Gray" (2012) bereits mehrfach ausgezeichnet wurde.

Die Schnittstelle von Theater und Computerspiel wird gerade immer populärer: Durch die Theaterschließungen mussten neue Formate fürs Netz gefunden werden. Das interaktive Moment der Gamer ist gerade für das in die Bildschirmpassivität verbannten Theater reizvoll. So nutzte etwa Richard Siegal diese Ästhetik zuletzt bei seinem Eröffnungsstück für die Tanzbiennale Dance. Und auch beim Online Festival "Prepare to die!", ausgerichtet vom Pathos München, ging es genau darum. Zu Wort kamen da auch Medien- und Theaterpädagogen wie Andreas Hedrich und Christiane Schwinge, welche von den Vorzügen der speziellen Paarung überzeugt sind. Ihrer Ansicht nach sind Videogames als ein Teil der Jugendkultur schon lange nicht mehr wegzudenken und deswegen als solche ernst zu nehmen. In ihren Projekten für Kinder- und Jugendgruppen werden darum Elemente von Jump-and-Run-Spielen, Ego-Shootern oder Point-and-Click-Adventures mit einer Performance oder einem klassischen Bühnenstück in Verbindung gebracht und zu Inszenierungen ausgearbeitet.

Zu den Grundprinzipien dieses sogenannten creative gamings gehört beispielsweise das Auseinandernehmen und neuartige Zusammenfügen eines Computerspiels, dessen Zweckentfremdung oder die bewusste Missachtung seiner Regeln. Dieser spielerische Umgang mit dem (Schau)-Spiel fördere, so Hedrich, neben dem kreativen Ausdruck auch die Medienkompetenz der Kinder. So kommt es, dass Schauspieler in Pixeloptik auftreten, ganze Schulgebäude zum interaktiven Spielfeld umfunktioniert oder das altbewährte Handy-Spiel "Snake" zum dynamischen Gruppenspiel in einer Hamburger Fußgängerzone werden.

Doch auch abseits von Schulprojekten und Bildungsarbeit haben Live-Games längst die Bühnenlandschaft erobert. Mit technischen und dramaturgischen Mitteln werden Spielprinzipien entworfen, die das Publikum zu Mitspielern machen. Aus der Kombination von ästhetischen Prinzipien, Spielstrukturen und Erzählweisen von Computerspielen und modernen Technologien gehen spielbare Theaterstücke hervor, die zugleich begehbare Computerspiele sind. Den Spielverlauf, Handlungen oder Entscheidungen der Darsteller beeinflussen zu können oder vielleicht sogar selbst zu entscheiden, was als nächstes passiert - mitmachen und mittendrin sein, statt nur Zuschauen.

Und auch wenn nun die ersten Theater wieder öffnen und spielen dürfen, können auch zukünftig Elemente des Gaming und des darstellenden Spiels reizvoll bleiben. Dennoch, da sind sich auch die experimentierfreudigsten Darsteller und Gamer einig, besteht keineswegs die Gefahr, dass das klassische Theater von der Bildfläche verschwindet. Denn ein Shakespeare funktioniert immer - auch ohne Joystick und Tetris.