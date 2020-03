1867 hatten Europas Herrscher einen ausgezeichneten Vorwand für eine große Vergnügung. Damals war Weltausstellung in Paris, da reiste man hin, aber eigentlich gingen alle wichtigen Herren ins Théâtre des Variétés, um Jacques Offenbachs damals hochaktuellen neuen Hit zu sehen, "Die Großherzogin von Gerolstein". Der einzige, der sich diese Opéra-Bouffe nicht anschaute, war dem Vernehmen nach Kaiser Franz Joseph, doch der hatte sie bereits in Wien gesehen. Bismarck soll sehr amüsiert gewesen sein über diese durchgeknallte Farce auf Militarismus, Kleinstaaterei und die Idiotie der Staatsapparate - und besiegelte wenige Jahre später mit dem deutsch-französischen Krieg die deutsche Reichsgründung. Ob es einen tieferen Zusammenhang gibt, ist ein weißer Fleck in der historischen Forschung.

Denn darum geht es: Der Großherzogin ist fad, und damit sie nicht auf die Idee kommt, in ihrem winzigen Reich etwas zu ändern, entwerfen General Boum und Baron Puck und noch ein paar weitere Schranzen den Plan, die Herrscherin mit einem kleinen Krieg und einer großen Liebe abzulenken. Das fällt quasi zusammen, denn die Großherzogin liebt das Militär, besonders den jungen Fritz, den sie flugs zum General und obersten Feldherren ernennt. Nur Fritz liebt seine Wanda.

Vor zehn Jahren machte Christoph Marthaler aus dieser extravaganten Boufferie in Basel ein fabelhaft böses Destillat deutscher Todessehnsucht, für das er recht frei mit dem Werk umging, was allerdings bereits Offenbach und seine zwei Textdichter, Henri Meilhac und Ludovic Halévy, taten. Unmittelbar nach der Premiere schrieben die Drei ihr Werk um, seit dem gibt es verschiedene Fassungen in unterschiedlichen Schärfegraden. Nun kommt eine neue hinzu, denn Josef E. Köpplinger hat die "Gerolstein" an der Dresdner Semperoper inszeniert, mit neuer, deutscher Textfassung, die das, was mal Farce war, nun zum Schwank umtüncht. Nicht einmal einen Krieg gibt es hier, Fritz verhaftet lediglich unter Zuhilfenahme von 118 Flaschen Gerolsteiner Spitzenwein ein paar Touristen - im Original waren noch 300 000 Flaschen für eine echten Sieg nötig. Freilich: Dies ist auch eine Adaption an die Dresdner Verhältnisse. Selbstauskunft aus Gerolstein: "Wir haben keinen Feind. Wir sind zu klein, zu unbedeutend: ein musealer, zwergischer, verschuldeter, touristenabhängiger Stadtstaat." Und dann klaut auch noch jemand den Schmuck.

Köpplinger scheint mit seinem Staatsintendantenjob am Gärtnerplatztheater nur bedingt ausgelastet; in dieser Saison hat er im Oktober bereits in Bonn den "Rosenkavalier" inszeniert, im Juni folgt ein "Maskenball" an der Wiener Staatsoper, Ende Juli ein "Barbier von Sevilla" in Barcelona - letzteres immerhin eine Zusammenarbeit mit dem Gärtnerplatztheater, wohin die auch noch mit Toulouse koproduzierte Aufführung dann wohl mal wandern wird.

Im Kern ist auch die Dresdner "Gerolstein" eine mehr oder weniger Koproduktion. Maximilian Mayer, der mit viel Charme den Fritz singt, ist am Gärtnerplatz im Ensemble, Daniel Prohaska und Sigrid Hauser sind dort regelmäßig zu Gast. Prohaska ist hier nun Prinz Paul und dabei so rosafarben, dass dieser als möglicher Heiratskandidat für die Regentin kaum in Frage kommt; Hauser ist eine Art politisch interessierte Gouvernante mit stählernem Sowjetcharme. Also fühlt man sich in Dresden ein bisschen wie in München, auch weil einem nach der - ausgiebig bejubelten - Aufführung schnell die Frage begegnet, wann denn nun Köpplinger die Wiener Volksoper übernähme. Keine Ahnung. Aber mitunter ist es lustig, dass viele Leute davon wie selbstverständlich ausgehen. Köpplingers Vertrag in München läuft bis 2023, der von Robert Meyer an der Volksoper bis 2022 und die Positionierung Köpplingers als in dieser Saison international tätiger Regisseur macht den Wienern vielleicht ein Angebot leichter.

So viel zum Schmäh, obwohl wir ja in Sachsen sind, aber wo Köpplinger arbeitet, ist immer auch ein bisschen Österreich. Ist ja auch gut so. Tatsächlich ist seine "Gerolstein"-Inszenierung eine sorgenfreie Süßspeise, garniert von einem wirklich fabelhaften Militärballett (Choreografie: Adam Cooper), das ein wenig an die SA denken lässt, allerdings in der Zeit vor dem sogenannten "Röhm-Putsch". Schwules Militär ist hier schon die Spitze der Subversion. Und schaut sehr gut aus. Derweil begibt sich Anne Schwanewilms in der Titelrolle auf eine irritierende Suche nach ihrer Stimme, findet sie für eine Viertelstunde am Ende des zweiten Akts und behilft sich ansonsten mit losgelösten Spitzentönen. Die Sächsische Staatskapelle klingt unter Jonathan Darlington nicht wie eine "Wunderharfe", sondern nach Kurkapelle, was den Spaß nicht stört. Diesen vollenden die hinreißende Katerina von Bennigsen als Wanda und der knackige, prachtvoll agierende Martin Winkler als General Boum, hier Bumm. Die beiden sollte man dann mitnehmen. Nach München.