Eine Frau im weißen viktorianischen Nachthemd, das Haar gelöst, die Augen weit aufgerissen. Ihr Kopf lehnt matt an den weißen Gitterstäben des Bettgestells, dahinter wuchert eine gelb gemusterte Tapete über die Wand. Wenn sie genau hinsieht, sagt die Frau, kann sie „eine Art von seltsamer, herausfordernder, formloser Gestalt“ hinter der Tapete erkennen. Und tatsächlich: Huscht da nicht ein Schatten?

Erst in den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts wurde Charlotte Perkins Gilmans Kurzgeschichte „Die gelbe Tapete“ aus dem Jahr 1892 wiederentdeckt. Darin verarbeitete die US-amerikanische Frauenrechtlerin ihre eigenen Erfahrungen mit der damals geläufigen „Ruhekur“: ein Bett, ein Schreibtisch, vergitterte Fenster und eine gelb gemusterte Tapete. Das sind die einzigen äußeren Reize, die der namenlosen Erzählerin über Wochen gewährt sind. Eben damit ist auch bereits das Bühnenbild im Teamtheater beschrieben, das unter der Regie von Georg Büttel mit „Die gelbe Tapete“ in die Spielzeit einleitet.

Während bei Gilman lange nicht auffliegt, dass man der von ihrem ach so liebevollen Mann schwärmenden Erzählerin nicht so ganz trauen kann, demaskiert die Inszenierung dessen vermeintliche Fürsorge sogleich als Kontrolle. Der aalglatte Arzt John, gespielt von Leon Sandner, ist ganz freudianischer Despot, der seiner Gattin über den Kopf tätschelt, „brav“ sagt und ihr zum Einschlafen Texte über die Seelenlosigkeit der Frau vorliest. Überraschenderweise schläft die namenlose Erzählerin, gespielt von Olga Tomkowiak, dabei nicht ein. Überhaupt schläft sie nicht, denn diese schrecklich gelbe Tapete lässt ihr einfach keine Ruhe.

„Es liegt kein Grund vor, zu leiden“, sagt John. Wie unartig von seiner Frau, dass sie es dennoch tut. Doch woran eigentlich? An einer „leichten hysterischen Neigung“, wie John attestiert? Oder doch an postpartaler Depression, der möglicherweise tatsächlich giftigen Tapete oder einfach an ihm?

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Die Bearbeitung des Teamtheaters legt sich, was diese Frage angeht, nicht fest. Dass all diese Interpretationen möglich scheinen, verdankt die Inszenierung zum großen Teil den Schauspielkünsten von Olga Tomkowiak: Sie trägt die ständigen Stimmungswechsel und die facettenreiche Persönlichkeit der Protagonistin mit einer beeindruckenden Expressivität und Natürlichkeit auf die Bühne.

Es sind gerade die Momente der Stille, in denen Tomkowiak mit ihren ausdrucksstark ausdruckslosen Augen ins Publikum blickt, in denen das bedrückende Gefühl der Geschichte spürbar wird. Die musikalische Untermalung von Spieluhr bis Jump-Scare hätte es da gar nicht gebraucht. Interessant ist die Ambition, ihre Fantasie der lebendig werdenden Tapete zu visualisieren. Die Metaphorik der Wand als Spiegel, hinter der die Erzählerin eine ebenfalls eingesperrte Frau zu erkennen glaubt, nimmt durch die Tanzperformance von Korinna Krauss, die außerdem die Haushälterin Jenny spielt, Gestalt an.

Dabei hätte man sich mehr von solchen horrenden Tänzen und immersiven Halluzinationen gewünscht. Trotz einiger Bemühungen bleibt die gelbe Tapete für das Publikum vorwiegend eins: eine wenig bedrohliche Tapete. Besonders schade ist es, dass die Tapete auf der Bühne bis zum Ende intakt ist, obwohl der Text etwas anderes sagt. Um die Frau hinter der Tapete – und vielleicht auch sich selbst – zu befreien, reißt die Protagonistin die Tapete eigentlich in Stücke. Dass diese körperliche Eskalation unterschlagen wird, ist eine grobe Schwäche der Inszenierung.

Textlich verändert Büttel bis auf einige Ergänzungen wenig an Gilmans Kurzgeschichte. Das ist auch nicht nötig, so interessant bleibt dieses Grenzspiel zwischen Wahrheit und Einbildung doch bis heute. Als Abbild patriarchaler Ungerechtigkeit des späten 19. Jahrhunderts funktioniert das Stück allemal. Trotzdem fragt man sich, ob nicht der Versuch einer Gegenwartsanbindung interessant gewesen wäre. Die Abschirmung von äußeren Reizen ist schließlich für viele Menschen kaum mehr vorstellbar, im Gegenteil: Der Horror der Gegenwart besteht gerade in konstanter Reizüberflutung und Überstimulation.

„Die gelbe Tapete“, 30. September bis 3. Oktober, 7. bis 10. Oktober, 14. bis 17. Oktober, 20 Uhr, Teamtheater München, www.teamtheater.de