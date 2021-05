Ein Teil des lebendigen Inventars, das viel redet, während die Schönen (in Hellblau) sich schweigend am Elend delektieren.

Von Egbert Tholl

Die Herta könnte die Erlösung bringen: "Ab jetzt und schon länger bin ich die Jungfrau. Ich bin so fertigbefruchtet, dass ich niemandem mehr gehöre. Ich bin an jedem Ende angekommen und deswegen eine Jungfrau im nachhinein, eine freigefickte Jungfrau." Die Herta war die einzige, die nicht dem Blutrausch verfiel, die keinen Menschen aufgefressen hat. Die Herta hat sich unter einer Bank verkrochen, während die anderen im flackernden Licht wüteten. Dann kam sie heraus, und nun sitzt sie auf dem Tisch, als die Jungfrau, die allen Schmerz erlebt und hinter sich gelassen hat. Dabei verwandelt sich die großartige Nina Steils vom angstzerfressenen, zitternden Tierchen in eine Gestalt verheißungsvoller Erhabenheit. Bis sie aufgibt, ihren Kram zusammenpackt und das Weite sucht.

Vor rund 30 Jahren fegte ein Unwetter durch die deutsche Theaterlandschaft, es bestand aus den Stücken von Werner Schwab, und eines davon war "Übergewicht, unwichtig: Unform". In diesem enthalten ist einer der schönsten Sätze der gesamten deutschsprachigen Dramenliteratur: "Wir sind in die Welt gevögelt und können nicht fliegen." Diesen Satz sagt die Fotzi, ein Stück Schwab'sches Menschentier (Carolin Hartmann), das aber auch Sachen sagt wie: "Das schönste auf der Welt ist sie selber ... die Welt." Überhaupt sagen hier alle sehr viel, weil sie sonst nix haben.

Abdullah Kenan Karaca brachte das Stück nun zur Wiedereröffnung ins Volkstheater, ließ sich dafür von Vincent Mesnaritsch eine fabelhafte Wirtsstube bauen, eine Mischung aus Kirche und Schweinestall, in der alle, die nicht fliegen können, ewig herumsitzen werden wie im Fegefeuer. Da sind der Lehrer Jürgen (Lukas Darnstädt), der in großen Reden die Welt erklärt, die Wirtin, gespielt vom pudelhaarigen Pascal Fligg, die für ein wenig Ordnung sorgt, der Karli (Vincent Sauer), der der Herta gerne eine in die Goschn haut, das dicke und das schöne Paar. Die Dicken haben Probleme mit der Herstellung eines eigenen Nachwuchs, was Silas Breiding versucht, lächelnd wegzureden, während Luise Deborah Daberkow indes eine fast schon adelige Bösartigkeit entwickelt. Das Elend will keine Zuschauer: Die Schönen werden aufgefressen.

Karaca inszenierte mit Abstandsregeln, was dem Stück einiges seiner Brutalität nimmt, aber seinen Kern freilegt: Die Unterschichtler versuchen, allein im (grandios erarbeiteten) Reden sich eine Bedeutung zu geben, die ihnen im Leben völlig abgeht. Da ist die Existenz des schönen Paars, Steffen Link und die fabelhafte Pola Jane O'Mara, reine Provokation, aber auch Sehnsuchtsbild. Das man sich einverleiben muss. Wörtlich. Um es dann wieder auszukotzen, zusammen mit all den vielen bösen, klugen Worten.