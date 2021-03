Von Yvonne Poppek

Im Februar, erzählt Jan-Christoph Gockel, seien sie in Togo gewesen. Februar 2021 wohlgemerkt. Drei Tests für die Hinreise, vier für die Rückreise. Zu acht hätten sie die Reise angetreten, das Ensemble und Kameramann Eike Zuleeg für die Inszenierung "'Wir Schwarzen müssen Zusammenhalten' - Eine Erwiderung", die an diesem Samstag im Livestream ihre Uraufführung an den Kammerspielen haben wird. Unterstützt hat sie das Goethe-Institut bei der Recherche vor Ort und den Aufnahmen, die dort entstanden sind. Bilder aus einer fernen Realität, die durch die Pandemie noch weiter weg gerückt ist. "Der Abend versucht zu berichten, wie die Welt gerade an anderen Orten aussieht", sagt Regisseur Gockel. Und zugleich erzählt der Abend von der Beziehung zwischen Togo und Deutschland, über koloniale und neo-koloniale Akteure und Gedanken.

Das titelgebende Zitat stammt von Franz Josef Strauß aus dem Kontext seiner Freundschaft mit dem damaligen togoischen Präsidenten. Die Inszenierung sei eine Erwiderung auf diese Äußerung, sagt Gockel. Hauptfigur ist eine Geisterjägerin (Nancy Mensah-Offei), die nach den Spuren der kolonialen Vergangenheit sucht. Sie begegnet beispielsweise Strauß, der hier als Marionette auftritt, oder einem Kolonialsoldaten oder auch dem Rosenheimer Fleischfabrikant Marox, der in Togo zu Zeiten Strauß' expandierte. Der Abend sei doku-fiktional angelegt, so der Regisseur. Und zugleich auch international: Der Livestream wird zwar aus dem Werkraum der Kammerspiele gesendet. Aber ein Teil der Aktion wird auch aus Lomé in Togo eingespielt. Von dort schaltet sich Jeannine Dissirama Bessoga zu, die die Moderatorin gibt. Ein Jahr habe das Team an dem Projekt gearbeitet, sagt Gockel. Entstanden ist eine Arbeit, die für den Livestream gedacht ist, die mit vielen Elementen spiele - vom Comic über Marionetten bis zum Video. Vor allem ist es aber ein Abend, der einmal weiter blicken wird, als nur bis zu den nächsten Corona-Zahlen. Bis nach Togo eben.

"Wir Schwarzen müssen zusammenhalten" - Eine Erwiderung, Uraufführung: Sa., 20. März, 20 Uhr, www.muenchner-kammerspiele.de