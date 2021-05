Von Yvonne Poppek

Der emotionalste Moment am Freitagabend gehört Michael Pietsch. Die Live-Schaltung nach Togo zu Jeannine Dissirama Bessoga ist gerade aufgebaut, die Vorführung von ",Wir Schwarzen müssen zusammenhalten' - Eine Erwiderung" beginnt, da wendet sich der Puppen- und Schauspieler zum Publikum: "Wir haben auf Euch gewartet. Schön, dass Ihr da seid", sagt er hörbar ergriffen. Die 45 Zuschauer, die an diesem Abend nach der langen Phase des Lockdowns wieder im Werkraum sitzen dürfen, erwidern seine Freude. Sie applaudieren, ein paar trampeln mit den Füßen. Das hört sich bei 45 Menschen zwar nicht üppig an, unter normalen Umständen könnten hier 173 Menschen dabei sein. Doch die Bewegtheit jedes einzelnen überträgt sich, vielleicht sogar via Live-Stream nach Togo und an die Bildschirme der Zuschauer daheim. Denn die Inszenierung von Jan-Christoph Gockel ist als Hybrid konstruiert, gedacht für Live-Publikum und Stream. Und als solche ist sie nun auf beiden Ebenen zu erleben.

Im März hatte die Produktion der Kammerspiele ausschließlich im Stream Premiere. Das funktionierte hervorragend. Vorproduzierte Videos, Comicelemente, Puppenspiel, Live-Szenen aus dem Werkraum und eine Schaltung nach Togo sind klug, witzig und temporeich montiert. Es geht einerseits um die Geschichte Togos als ehemalige deutsche Kolonie, andererseits um Franz Josef Strauß, der eine Freundschaft mit dem damaligen togoischen Präsidenten pflegte und von dem das absurde, titelgebende Zitat der Produktion stammt.

Obwohl der Stream eine positive Überraschung unter den vielen Inszenierungen war, die einfach nur abgefilmt ins Netz gestellt wurden: live ist "Eine Erwiderung" einfach noch einmal besser. Wucht und Witz der wunderbaren Nancy Mensah-Offei als Geisterjägerin Cycy, die von Martin Weigel grandios übersetzte Hinterzimmer-Huberei oder das packende Puppenspiel von Michael Pietsch übertragen sich unmittelbarer. Die Darsteller in Lebensgröße auf der Bühne zu sehen, ist, als seien sie wie Aladin aus der Wunderlampe aus ihrem Bildschirm-Gefängnis befreit worden und könnten nun ihre volle Kraft entfalten. Das lässt einen dann auch die Tatsache leichter hinnehmen, dass manche Szene stärker auf die Kamera von Eike Zuleeg ausgerichtet ist, der die Schauspieler auf der Bühne begleitet und dabei für den Live-Zuschauer durchaus mal im Sichtfeld steht.

Aber: endlich wieder live! An diesen Umstand tasten sich die Kammerspiele langsam heran. Die Türen waren wohl zu lange geschlossen, um sie plötzlich aufzustoßen. Deswegen: 45 Leute im Werkraum und, einen Tag vorher am Donnerstag, ein bis zwei gleichzeitig im Habibi Kios. Dort wird Florian Fischers Hörstück zur 24-Stunden-Pflege präsentiert, den Monolog hat Svetlana Belesova eingesprochen (Sound: Ludwig Berger). Der oder die Zuhörer lassen sich mit Kopfhörern ausgestattet auf Liegestühlen nieder, blicken auf die Maximilianstraße, während sie tontechnisch mit Irrsinn und Ungerechtigkeit der Pflege konfrontiert werden. Der Blick wandert über den Luxus, das Ohr lauscht dem Leid. Der Kontrast funktioniert spielend leicht. Es ist ein verdienstvolles Arrangement. Doch die Live-Sehnsucht des Publikums kann es in diesen Tagen wohl nur schwerlich erfüllen.