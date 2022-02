Von Yvonne Poppek, Bamberg

Detailansicht öffnen Die klamaukige Inszenierung "Cyrano de Bergerac" mit Vincent Glander am Residenztheater ist zu den Bayerischen Theatertagen eingeladen. (Foto: Birgit Hupfeld)

Memmingen hatte einfach Pech. Zwei Jahre lang - 2020 und 2021 - hat das dort ansässige Landestheater Schwaben versucht, die 37. Bayerischen Theatertage auszurichten, zweimal scheiterte es an der Pandemie. Jetzt ist Bamberg dran mit der nun so bezifferten 38. Ausgabe des Festivals, zu dem Produktionen aus ganz Bayern eingeladen worden sind. Die Bayerischen Theatertage sind eine Art Landes-Branchenschau, bei der von einer Fachjury ausgewählte Inszenierungen von Stadt- und Staatstheatern und auch ein paar freien Bühnen in einem kurzen Zeitraum zu sehen sind. In Bamberg sollen vom 13. bis zum 28. Mai 25 Produktionen aus 15 Städten gezeigt werden. Spielstätte ist das ETA Hoffmann Theater.

Dieses wird auch die Theatertage mit einer eigenen Produktion eröffnen: Die Dramatikern Theresia Walser wurde mit einem Text beauftragt, der unter dem Titel "Ein neues Stück" firmiert. Intendantin Sibylle Broll-Pape wird die Uraufführung inszenieren. In Folge ist eine Mischung aus Romanadaptionen, zeitgenössischen und klassischen Stücken sowie Projekten, die sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen, zu sehen - insofern also ein absolut repräsentabler Querschnitt. Das Staatstheater Augsburg ist so etwa mit der "Klang des Regens" dabei, eine vorsichtig tastende Großmutter-Enkel-Geschichte vor dem Hintergrund des Völkermords in Namibia und der Zeit des Nationalsozialismus. Aus dem Kleinen Theater Landshut kommt die Romanadaption "Die Wand", ein Solostück mit Schauspielerin Julia Koschitz. Aus München reisen Inszenierungen aus dem Metropoltheater, Volkstheater und Residenztheater an. Letzteres ist beispielsweise mit dem klamaukigen "Cyrano de Bergerac" vertreten. Als freie Produktion wurde unter anderen Susanna Curtis aus Nürnberg mit ihrem Tanzstück "Butterfly Brain" zu Demenzkranken eingeladen.

Detailansicht öffnen Im Digitalprogramm dabei: Die Kammerspiel-Produktion "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten" mit Nancy Mensah-Offei. (Foto: Thomas Aurin/Kammerspiele München)

Flankiert wird der Abendspielplan von vier Produktionen für Kinder und Jugendliche aus Valley, Nürnberg und Coburg. Und es gibt auch ein kleines Digitalprogramm. Das Kollektiv punktlive ist dabei. Bekannt wurde es mit "werther.live", einer Social-Media-Produktion. Eingeladen ist nun der mit dem Staatstheater Nürnberg koproduzierte Nachfolger "möwe.live". Bei Digitalformaten darf auch das Vorzeigehaus bei Virtual-Reality-Theater, das Staatstheater Augsburg, nicht fehlen (eingeladen: "Oleanna" und "14 Vorhänge"). Und auch die Münchner Kammerspiele sind in Bamberg digital dabei, mit der Video-Installation "The Shire" und dem hervorragenden Live-Stream "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten" von Jan-Christoph Gockel. In Summe: ein kompaktes, solides Programm.