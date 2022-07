Die Hofspielhaus-Eigenproduktion "Der Kontrabass" wurde mit dem Monica-Bleibtreu-Preis ausgezeichnet. Am 24. Juli ist sie noch einmal in der Alten Münze zu sehen.

Ein einsamer Mann trinkt und räsoniert - über seinen Beruf als Orchestermusiker, über die Berufung zur Musik, über das Wesen der Kunst und über die Liebe: Seine Hassliebe zum Kontrabass und seine heimliche Liebe zur Sängerin Sarah. So tragikomisch, wie Patrick Süskinds Solo-Stück "Der Kontrabass" auch ist, bescherte es seinem Darsteller Anfang Juli doch eine große Freude: Bei den bundesweiten Privattheatertagen in Hamburg konnte Michael A. Grimm den Monica-Bleibtreu-Preis 2022 entgegennehmen. Das Hofspielhaus hatte sich mit seiner Eigenproduktion "Der Kontrabass" in der Kategorie Komödie durchgesetzt. "Wir bleiben dieser Kunstform ewig verbunden und freuen uns über die Bestätigung unserer Arbeit", so Hofspielhaus-Intendantin Christiane Brammer. Zu sehen ist die ausgezeichnete Produktion "Der Kontrabass" in der Regie von Georg Büttel noch einmal am 24. Juli bei der Hofspielhaus-Aktion Theater für alle im Renaissance-Hof der Alten Münze.

Der Kontrabass, So., 24. Juli, 20 Uhr, Alte Münze, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Hofgraben 4, Eintritt frei