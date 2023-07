Von Michael Zirnstein

Wer ist dieser Weeknd, der sich zu Beginn seiner Konzert der "After Hours Till Dawn Tour" eine Stunde lang hinter einer silbernen Maske verbirgt? Eine mögliche Erklärung gibt seit März 2023 das "Guinness Buch der Rekorde", das immer dann zitiert wird, wenn man unbegreifliche Phänomene numerisch zu fassen versucht: The Weeknd sei der "statistisch gesehen populärste Musiker des Planeten", heißt es da. Und das wird mit der Anzahl der Hörer des kanadischen Popstars auf Spotify pro Monat begründet: 111,4 Millionen. Niemand anderes käme da überhaupt in die Nähe. Allein "Blinding Lights" wurde auf dem Streaming-Portal 3,4 Milliarden Mal angehört. Weltrekord, versteht sich. In den USA löste "Blinding Lights" 2021 Chubby Checkers 1960 erschienenes "The Twist" als "erfolgreichsten Songs aller Zeiten" der Billboard-Charts ab.