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Bekannte Münchnerin bei TV-CastingshowLaila Nöth will „The Voice of Germany“ werden

Lesezeit: 4 Min.

Sie kann funkeln: Laila Nöth sang in der ersten Runde der 16. Staffel von „The Voice of Germany“ den Song „Männer sind Schweine“ alleine am Klavier.
Sie kann funkeln: Laila Nöth sang in der ersten Runde der 16. Staffel von „The Voice of Germany“ den Song „Männer sind Schweine“ alleine am Klavier.
Foto: Joyn/Claudius Pflug

Sie baute mit ihrem Vater Wolfgang Nöth die Theaterfabrik auf, war Gesellschafterin der Lach- und Schießgesellschaft. Jetzt fühlt sich die 32-Jährige frei, ihren Popstar-Traum anzugehen.

Von Michael Zirnstein

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Da steht sie an der schwarzen Wand. Wer durchs Portal ins gleißende Licht vor die Richter schreitet, kann sich ein neues Leben erspielen. Das ist die Heldenerzählung der Gesangstalent-Sendung „The Voice Of Germany“. Etwas aufgeregt ist Laila Nöth schon. „Nicht so schlimm“, erinnert sie sich beim Interview zurück aus dem Berliner TV-Studio in München, „aber das baut sich über Stunden auf im Backstage-Bereich. Man hat sein Handy abgegeben, hockt in dieser Bubble mit den anderen Kandidaten zusammen, es wird viel gefilmt, dann konzentriert man sich, funktioniert nur noch, man ist wie aus seinem Körper herausgetreten.“ Und dann tritt sie durch die Öffnung in der Wand ins Licht, „da war schon Lampenfieber da“.

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