Kritik von Christian Jooß-Bernau, München

Die Band hat fast zwei harte Jahre hinter sich. Im April 2023 starb mit 43 Jahren Mark Sheehan. Für ihn singt Danny O’Donoghue „If You Could See Me Now“, rappt Zeilen, die eigentlich dem toten Vater zugedacht sind über Piano-Arpeggios. Die beiden haben eine Kindheit in Dublin geteilt und ab 2001 The Script zu einer Band gemacht, die das Feld des Poprock vor allem in Irland und England chart-erfolgreich pflügt.