"The Rolling Stones" spielen am Pfingstmontag in München. Der Vorverkauf startet am 16. März.

Es ist ein gewaltiges Zeichen, dass alles wieder normal laufen könnte in der Rockwelt. Also wenn man davon ausgeht, dass bei Konzerten der Rolling Stones der Ausnahmezustand immer die Normalität ist. Ein springfideler Mick Jagger am Mikro und ein abgedrehter Keith Richard und ein vertiefter Ron Wood an den Gitarren werden am Pfingstsonntag, 5. Juni, auf ihrer "Sixty"-Tour wieder das Münchner Olympiastadion mit ihren Hits und mit Fans füllen - so wie schon vor 40 Jahren, als sie das allererste Konzert in dieser Sportstätte gaben, so wie zuletzt vor fünf Jahren auf der "No Filter"-Tour. Nur Drummer Charly Watts, 2021 gestorben, wird fehlen (und von Steve Jordan ersetzt). Karten gibt es von Mittwoch, 16. März, 12 Uhr, an im Vor-Vorverkauf auf eventim.de, und von 18. März, 12 Uhr, an bei den anderen Vorverkaufsstellen.

The Rolling Stones, 5. Juni, Olympiastadion München