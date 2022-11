Es ist ein Schock für die Pop-Kulturszene, in München aber auch weit darüber hinaus: Das "Alien Disko Festival" ist abgesagt. Die von den The Notwist-Gründern Micha und Markus Acher einst in den Kammerspielen gestartete internationale Leistungsschau und Netzwerkmesse der Münchner Szene hätte bei ihrer fünften Auflage am 9. und 10. Dezember erstmals im Volkstheater steigen sollen, mit Stargästen und Freunden aus aller Welt wie Juana Molina (Argentinien), Fulu Miziki (Kongo), Yuko Ikema (Japan) oder Kuang Program (Südkorea). "Es schmerzt uns sehr, das absagen zu müssen", erklären die Acher-Brüder. Aber es seien Fördermittel vom Bund weggefallen, mit denen man zuvor die Unterstützung des Münchner Kulturreferats ergänzt hatte. Und in den vergangenen Monaten seien die "Preise für nahezu alles (Hotels, Flüge, Equipment, Securities)" rasant gestiegen, so dass die Veranstalter mit einem Minus von 27 000 Euro rechnen mussten. Kleine Verluste hätten sie bei dieser "Herzensangelegenheit" immer selbst getragen, aber diese Summe können sie "privat nicht mehr stemmen". Die Suche nach weiteren Fördermitteln hatte bisher keinen Erfolg. "Wir denken immer noch, dass die Alien Disko in ihrer Ausrichtung wichtig ist für München, die Kulturlandschaft hier bereichert und zusammenführt, was politische Entwicklungen global zu trennen versuchen", sagen die Achers. Bereits gekaufte Karten werden erstattet.