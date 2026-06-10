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Konzert in München„The Notwist“ elektrisieren im Circus Krone

Lesezeit: 2 Min.

Eingemünchnerte Band mit Weilheimer Wurzeln: „The Notwist“ beim Konzert im Circus Krone.
Eingemünchnerte Band mit Weilheimer Wurzeln: „The Notwist“ beim Konzert im Circus Krone. Stephan Rumpf

Die großen Experimentalisten: „The Notwist“ beweisen bei der Präsentation ihres neuen Albums „News From Planet Zombie“ im Circus Krone, dass sie die stilistisch beweglichste Indierock-Band dieses Planeten sind.

Kritik von Martin Pfnür

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Die dritte Zugabe kommt unerwartet. Gerade eben hatten The Notwist dieses elektrisierende Konzert in Form der stubenwarmen Bläsersätze neuer Songs wie „Like This River“ sacht heruntergedimmt, als die Band doch noch einmal auf die Bühne kommt. Nicht mehr in Fußballmannschaftsstärke wie zuvor. Sondern in der siebenköpfigen Live-Kernbesetzung, zu der mittlerweile auch die multibegabte Theresa Loibl an Saxofon, Bassklarinette, Synthie und Harmonium zählt.

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Von Jürgen Moises

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