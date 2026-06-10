Die großen Experimentalisten: „The Notwist“ beweisen bei der Präsentation ihres neuen Albums „News From Planet Zombie“ im Circus Krone, dass sie die stilistisch beweglichste Indierock-Band dieses Planeten sind.

Die dritte Zugabe kommt unerwartet. Gerade eben hatten The Notwist dieses elektrisierende Konzert in Form der stubenwarmen Bläsersätze neuer Songs wie „Like This River“ sacht heruntergedimmt, als die Band doch noch einmal auf die Bühne kommt. Nicht mehr in Fußballmannschaftsstärke wie zuvor. Sondern in der siebenköpfigen Live-Kernbesetzung, zu der mittlerweile auch die multibegabte Theresa Loibl an Saxofon, Bassklarinette, Synthie und Harmonium zählt.